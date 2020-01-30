Trump’ın Yargılandığı Azil Davasında Son Dönemece Giriliyor

Başkan Donald Trump’ın Senato’da devam eden azil yargılamasında sona yaklaşılıyor. Demokratların tanık dinlenmesi çabaları sonuç vermezse duruşmalar bu hafta sonuna kadar tamamlanabilir.

Senato’da Çarşamba günü yapılan oturumda senatörlerin soru cevap mesaisi vardı. Hem Başkan Trump’ın savunma ekibi hem de savcı konumundaki Temsilciler Meclisi üyeleri senatörlerin sorularını yanıtlatı. Toplam 16 saat olarak planlanan bu mesai Perşembe günü de devam edecek. Senatörler sorularını yazılı olarak Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts’a iletiyor. Yargıç Roberts soruları Senato’da yüksek sesle okuyacak.

Soru-cevap kısmı sona erdikten sonra savunma ve iddia makamına kapanış argümanlarını sunmak için 4’er saat verilecek. Soru-cevap mesaisi Perşembe günü erken biterse, bu aşamaya Cuma gününe kalmadan geçilebilir.

Gidişatı tanıkların dinlenmesine ilişkin oylamanın sonucu belirleyecek

Senatörlerin sorgusu ve tarafların kapanış sunumlarının ardından tanık dinlenip dinlenilmemesi konusu görüşülecek. Daha sonra da Cuma günü oylamanın yapılması bekleniyor. Demokratların tanık dinlenmesi için en az dört Cumhuriyetçi senatörü ikna etmesi gerekiyor. Oylamada evet ve hayır oylarının eşit çıkması halinde, önerge geçersiz olacak.