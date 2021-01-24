“Trump’ın Yargılanması Adil Ama Hızlı Olacak”

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell’ın ise Temsilciler Meclisi’nin Trump’la ilgili aldığı ikinci azil kararını memnuniyetle karşıladığı Amerikan medyasına yansımıştı.

Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham da Rubio gibi Senato’daki yargılamaya karşı.

Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ise Senato’daki yargılamaya karşı çıkanlardan.

Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mitt Romney Trump’a yönelik azil kararına destek verse de Senato’daki yargılamada ne yönde oy kullanacağını belirtmedi. Romney, sunulacak delillere göre oy kullanacağını söyledi.

Bu arada Trump’ın Senato’daki yargılanmasında Cumhuriyetçi senatörlerin nasıl tavır takınacakları merak konusu.

Schumer, büyük bir ekonomik pakete ihtiyaç olduğunu da belirtti ve Cumhuriyetçiler’in bu konuda Demokratlar’a katılmasını umduğunu vurguladı.

New York’ta basın toplantısı düzenleyen Schumer, “Adil bir mahkeme olacak ama hızlı ilerleyecek” dedi. Sürecin fazla zaman almaması gerektiğini belirten Schumer, “Yapacak çok fazla işimiz var” ifadesini kullandı.

McConnell’ın Senato’daki yargılamada kullanacağı oy oldukça önemli.

McConnell Trump’ın suçlu olduğu yönünde oy kullanırsa birçok Cumhuriyetçi senatörün de bu yönde oy kullanması büyük ihtimal.

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da yargılanmasına 8 Şubat’ta başlanacak.

Trump’ın suçlu bulunması için 100 üyeli Senato’da 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.

Senato’daki 48 Demokrat’la 2 bağımsız üyenin bu yönde oy kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trump’ın suçlu bulunması için 17 senatörün de suçlu olduğu yönünde oy kullanması gerekiyor.

Trump suçlu bulunursa, Senato’da bir oylama daha yapılacak. Senato Trump’ın bir daha kamu görevinde bulunamayacağını oylayacak. Bu oylamada Senato’da yarıdan bir fazlaya yani 51’e ulaşmak yeterli.

Temsilciler Meclisi 6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle Trump’ı isyana teşvikle suçlamış ve hakkında ikinci azil kararını almıştı. Oylamada bazı Cumhuriyetçi üyeler de Demokratlar’a destek vermişti.

Trump, Amerikan tarihine hakkında iki kez azil kararı alınan ilk başkan olarak geçmişti.

