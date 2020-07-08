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Trump’ın yeğeni: Amcam yalancı bir narsist

08.07.2020 12:03 | Son Güncelleme

Trump’ın yeğeni, yazdığı kitapta Başkan Trump’ın babasının etkisi altında "yalancı ve narsist" bir kişi olduğunu savundu.

Trump’ın yeğeni: Amcam yalancı bir narsist

Beyaz Saray ise kitapta anlatılanları "saçma ve gülünç" diye nitelendirdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump'ın yazdığı "Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?” (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man?) kitabından bazı bölümler Salı günü Amerikan medyasına yansıdı.

Mary Trump 14 Temmuz'da yayımlanması planan kitapta, amcası Donald Trump'ı babasının baskısı altında "yalancı bir narsist" olarak tanımlıyor. Kitabın New York Times gazetesinde yayımlanan bölümlerine göre, "hile yapmanın amcası için bir yaşam stili” olduğunu belirten Mary Trump, Donald Trump'ın kolejde okurken Pennsylvania Üniversitesi'ne bağlı Wharton Okulu'na girebilmek için kendisinin yerine sınava girmesi için başkasına para verdiğini iddia ediyor. Trump'ın kendisini gerçekte olduğundan daha iyi gösterebilmek için "yalan”ı kullandığını öne süren Mary Trump, amcasını "kibirli ve sabit fikirli bir cahil” olmakla suçluyor.

Washington Post gazetesinde yer alan bölümlerde ise klinik psikolog olan Mary Trump, amcasının babası ile olan ilişkisini anlatıyor. Donald Trump'ın insani duygularını baskı altına alan bir "sosyopat” olan babasının etkisinde kaldığını iddia eden Mary Trump, Fred Trump'ın oğlunun duygularını bastırarak ve çoğunu kabul edilemez olarak nitelendirerek, Donald Trump'ın dünya algısını bozduğunu öne sürüyor. Amcasının, narsizm için gereken bütün psikolojik kriterleri karşıladığını ifade eden Mary Trump, "Donald'ın patalojik durumu o kadar karmaşık ve davranışları o kadar açıklanamaz ki, tam ve geniş kapsamlı bir teşhis için bir dizi psikolojik ve nörofizyolojik test gerekiyor” diyor.

New York Times ve Washington Post'un yanı sıra CNN'in de yayınladığı bölümlerde Mary Trump'ın, Donald Trump'a yönelik suçlamaları neye dayandırdığına dair bilgi yer almıyor.

Donald Trump hakkında yeni iddialar içeren kitabın piyasaya çıkmasını engellemek için kardeşi Robert Trump mahkemeye başvurmuş ancak ilgili mahkeme kitabın yayımlanması için yeşil ışık yakmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany de Salı günü yaptığı açıklamada, kitabın gerçekleri yansıtmadığını, "gülünç ve saçma iddialar” içerdiğini söyledi. Trump özellikle 1999 yılında ölen babası ile sancılı bir ilişkisi olduğu ve üniversite sınavında hile yaptığı şeklindeki iddiaları reddediyor.

AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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