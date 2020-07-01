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Trump’ın Yeğenine Mahkeme Engeli

01.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

Başkan’ın yeğeni Mary Trump’ın yazdığı ve içinde Trump’ı rahatsız edebilecek ayrıntıların bulunduğu kitabın yayınlanması geçici olarak engellendi

Trump’ın Yeğenine Mahkeme Engeli

Başkan Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump’ın yazdığı ve içinde ABD Başkanını rahatsız edebilecek ayrıntıların bulunduğu kitabın yayınlanması geçici olarak engellendi. Ancak yayıncı firma, kitabın dağıtıma çıkarıldığını ve durdurulmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Mary Trump, Donald Trump’ın 1981’de ölen ağabeyi Fred Trump Jr.’ın kızı. Mary Trump’ın 28 Temmuz’da yayınlanması planlanan kitabının Trump ailesinde yaşanan travmalar, kötü ilişkiler, ihmal ve tacizle ilgili ayrıntıların bulunduğu söyleniyor.

Böyle bir kitabın yayınlanması için aile üyelerinden izin alınması gerektiren yazılı bir anlaşma olduğunu iddia eden ABD liderinin kardeşi Robert Trump, Mary Trump’ın bu anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle davacı olmuştu.

New York’un Poughkeepsie bölgesinde görev yapan yüksek mahkeme hakimi Hal B. Greenwald, kitabın yayınlanmasını, Robert Trump’ın iddialarının geçerliliği konusunda karar verinceye kadar durdurduğunu açıkladı. Mary Trump ve yayıncısının, 10 Temmuz’daki duruşmada savunma yapması bekleniyor.

Mary Trump’ın avukatı Theodore J. Boutros Jr. ve yayıncısı Simon & Schuster, mahkeme kararına itiraz ettiler.

Simon & Schuster’ın üst düzey yöneticisi Jonathan Karp, iki hafta öncesine kadar Mary Trump ve ailesi arasında bir gizlilik anlaşması bulunduğundan haberdar olmadığını söyledi. Karp, kitabın engellenmesinin Simon & Schuster’ın anayasa tarafından korunan haklarına ve Amerikan halkına bilgilendirme misyonuna zarar verdiğini de belirtti.

Kitap şimdiden Amazon’da liste başı

Yayıncı firmanın avukatları, kitabın 75 bin kopyasının, mahkeme kararından çok önce kitapevlerine gönderildiğini ve dağıtımı durdurmanın artık mümkün olmadığını bildirdi.

Mary Trump’ın, Başkan Trump’ın hayatı hakkında kişisel ve daha önce bilinmeyen ayrıntıları aktardığı belirtilen kitabı Amazon’un en çok satanlar listesinde ilk sıraya oturdu.

Mary Trump’ın avukatı Boutros, mahkemenin engelleme kararı geçici de olsa, ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü koruma altına alan birinci maddesini açık şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Boutros, “Bu kitap, bir seçim yılında, görevdeki ABD Başkanı hakkında kamuya fayda sağlayacak önemli bilgiler içeriyor. Bir günlüğüne bile raflardan indirilmemeli” şeklinde konuştu.

Robert Trump’ın avukatı Charles Harder ise, müvekkilinin karardan “çok memnun” olduğunu belirtti.

Kitap “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailemin Dünyanın En Tehlike Adamı Nasıl Yarattığının Hikayesi) adını taşıyor.

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