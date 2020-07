Trump’ın Yeğenine Mahkeme Engeli

Boutros, “Bu kitap, bir seçim yılında, görevdeki ABD Başkanı hakkında kamuya fayda sağlayacak önemli bilgiler içeriyor. Bir günlüğüne bile raflardan indirilmemeli” şeklinde konuştu.

Robert Trump’ın avukatı Charles Harder ise, müvekkilinin karardan “çok memnun” olduğunu belirtti.

Kitap “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailemin Dünyanın En Tehlike Adamı Nasıl Yarattığının Hikayesi) adını taşıyor.