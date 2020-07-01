Trump’ın Yeğenine Mahkeme Engeli

New York’un Poughkeepsie bölgesinde görev yapan yüksek mahkeme hakimi Hal B. Greenwald, kitabın yayınlanmasını, Robert Trump’ın iddialarının geçerliliği konusunda karar verinceye kadar durdurduğunu açıkladı. Mary Trump ve yayıncısının, 10 Temmuz’daki duruşmada savunma yapması bekleniyor.

Böyle bir kitabın yayınlanması için aile üyelerinden izin alınması gerektiren yazılı bir anlaşma olduğunu iddia eden ABD liderinin kardeşi Robert Trump, Mary Trump’ın bu anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle davacı olmuştu.

Mary Trump, Donald Trump’ın 1981’de ölen ağabeyi Fred Trump Jr.’ın kızı. Mary Trump’ın 28 Temmuz’da yayınlanması planlanan kitabının Trump ailesinde yaşanan travmalar, kötü ilişkiler, ihmal ve tacizle ilgili ayrıntıların bulunduğu söyleniyor.

Başkan Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump’ın yazdığı ve içinde ABD Başkanını rahatsız edebilecek ayrıntıların bulunduğu kitabın yayınlanması geçici olarak engellendi. Ancak yayıncı firma, kitabın dağıtıma çıkarıldığını ve durdurulmasının mümkün olmadığını bildirdi.

Mary Trump’ın avukatı Theodore J. Boutros Jr. ve yayıncısı Simon & Schuster, mahkeme kararına itiraz ettiler.

Simon & Schuster’ın üst düzey yöneticisi Jonathan Karp, iki hafta öncesine kadar Mary Trump ve ailesi arasında bir gizlilik anlaşması bulunduğundan haberdar olmadığını söyledi. Karp, kitabın engellenmesinin Simon & Schuster’ın anayasa tarafından korunan haklarına ve Amerikan halkına bilgilendirme misyonuna zarar verdiğini de belirtti.

Kitap şimdiden Amazon’da liste başı

Yayıncı firmanın avukatları, kitabın 75 bin kopyasının, mahkeme kararından çok önce kitapevlerine gönderildiğini ve dağıtımı durdurmanın artık mümkün olmadığını bildirdi.

Mary Trump’ın, Başkan Trump’ın hayatı hakkında kişisel ve daha önce bilinmeyen ayrıntıları aktardığı belirtilen kitabı Amazon’un en çok satanlar listesinde ilk sıraya oturdu.

Mary Trump’ın avukatı Boutros, mahkemenin engelleme kararı geçici de olsa, ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğünü koruma altına alan birinci maddesini açık şekilde ihlal ettiğini söyledi.