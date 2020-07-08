Trump'ın yeğeninin kitabında, dikkat çeken iddialar

"Donald'ın notları, sınıfının en iyilerine kıyasla çok düşüktü ve bu yüzden üniversiteye giremeyeceğinden endişeleniyordu.

Trump ailesi ise kitabın basımını durdurmak için dava açtı ve kitaptaki iddiaları reddettiklerini açıkladı.

Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Çok Fazla ve Hep Yetersiz: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitapta Trump'ın kişiliğinin, "sosyopat" babası tarafından etkilendiği ve Trump'ın lisede yerine sınava girmesi için parayla adam tuttuğu gibi iddialar yer alıyor.

Yazar, ilgisiz bir babanın ve hasta bir annenin elinde büyüyen ABD Başkanı Trump'ın kişiliğinin bundan etkilendiğini anlatıyor.

"29 yaşındaydım ve kolayca utanan biri değildim. Buna rağmen yüzüm kızardı ve havlumu omuzlarıma çektim."

Yazar, 1999'da Florida'da amcasının kendisini mayoyla gördüğünde "Vay canına Mary, göğsün ne kadar da dolgun" dediğini anlatıyor.

Bu kadınlar arasında Madonna ve buz patenci Katarina Witt de yer alıyor.

Kısa süreliğine Trump'ın metinlerini yazdığı dönemde Trump'ın kadınlarla kurduğu ilişkileri görme fırsatı bulduğunu belirten yazar, kendisini reddeden kadınlardan bir anda çok çirkin, kötü ve kilolu olarak bahsettiğini aktarıyor.

"Fotoğraflı kimliklerin ve bilgisayar kayıtlarının olmadığı dönemde yerine birini sınava sokmak daha kolaydı."

"Şansını artırmak için, zeki ve testlerde başarılı olarak bilinen Joe Shapiro'yu kendi yerine sınavlara soktu.

Bir "sosyopat" olarak bahsettiği dedesinin tüm çocuklarında büyük bir etki bıraktığını belirten yazar, kendi babasının da 1981'de alkolizmden öldüğünü söylüyor:

"Donald Trump annesi tarafından bir yıl boyunca terk edildi. Babası ise onu güvende ve değerli hissettiremedi. Donald'ın o dönem mahrum kaldığı şeyler onda narsist kişilik, zorbalık ve gösteriş meraklısı olmak gibi kalıcı yaralar bıraktı."

Kendisi de klinik psikoloji alanında doktora yapmış olan yazar, amcasının hiçbir şeyle yetinmediğini ve narsisizmin bütün belirtilerini gösterdiğini aktarıyor:

"Ama onun akıl sağlığı sorunları narsisizmin ötesinde. Donald'ın hastalığı o kadar karmaşık ve davranışları o kadar anlaşılmaz ki, kapsamlı bir teşhis koyabilmek için, yaptırmayı asla kabul etmeyeceği bir dolu psikolojik ve nöropsikolojik teste ihtiyaç var."

Donald Trump'ın her ABD'linin hayatını tehdit ettiğini belirten yazar, Trump'ın babasının kendi babasına zorbalık yaptığını ve Trump'ın da zorbalığı babasından öğrendiğini söylüyor:

"Donald zayıf biri değil ama egosu narin ve sürekli pohpohlanması gerekiyor. Çünkü aslında olduğunu iddia ettiği kişiyle hiçbir alakası olmadığını biliyor.