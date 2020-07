Trump'ın yeğeninin kitabında, dikkat çeken iddialar

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni Mary Trump, amcasıyla ilgili dikkat çeken iddiaların yer aldığı kitabını 14 Temmuz'da satışa çıkarmayı planlıyor.

Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Çok Fazla ve Hep Yetersiz: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitapta Trump'ın kişiliğinin, "sosyopat" babası tarafından etkilendiği ve Trump'ın lisede yerine sınava girmesi için parayla adam tuttuğu gibi iddialar yer alıyor.

Mary Trump, amcasının tekrar seçilmesinin "Amerikan demokrasisinin sonu olacağını" ve bu yüzden kitabı yazmaya karar verdiğini söylüyor.

Trump ailesi ise kitabın basımını durdurmak için dava açtı ve kitaptaki iddiaları reddettiklerini açıkladı.

Kitapta yer alan en önemli iddiaları derledik:

Trump üniversiteye hak etmeden girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania Üniversitesi'ndeki prestijli Wharton Business School'dan mezun olduğunu gururla anlatır.

Fakat Mary Trump'a göre amcası oraya hak ederek girmedi:

"Donald'ın notları, sınıfının en iyilerine kıyasla çok düşüktü ve bu yüzden üniversiteye giremeyeceğinden endişeleniyordu.