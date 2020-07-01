Trump'ın yeğeninin yazdığı ve ailenin 'toksik' sırlarını ifşa ettiği söylenen kitaba ihtiyati tedbir kararı getirildi

Mary Trump'ın avukatı Ted Boutrous yaptığı yazılı açıklamada kararı "ABD Anayasası'nın ihlali" olarak yorumladı.

ABD Başkanı'nın kardeşi Robert Trump, "Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" isimli kitabın yayımlanmasını Mary Trump'ın 2001'de imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle engellemeye çalışıyor.

Mary Trump'ın yayımevi kitabı, "Donald Trump'ın ve onu o yapan toksik ailesi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkaracak" şeklinde tanımlıyor.

Açıklamada, "Kitap, seçimlerin yapılacağı bir yılda görevdeki bir Başkan hakkında kamu için büyük önem arz eden konuları ele alıyor ve bir gün bile bekletilmemeli" denildi.

Robert Trump'ın avukatı Charles Harder ise Mary Trump'ın bu "menfur" eylemlerine karşı "mümkün olan her yola" başvuracağını açıkladı.

Bir psikolog olan Mary Trump'ın, Trump ailesinin vergi meseleleri ile ilgili haberlerinde New York Times gazetesine bilgi sızdırdığı iddia edilmişti.

Mary Trump, amcası Donald Trump'ı Twitter üzerinden de eleştirmişti.

55 yaşındaki Mary Trump, ABD Başkanı'nın 1981'de ölen ağabeyi Fred Trump Jr'ın kızı.

Simon & Schuster kitapta, "travma, yıkıcı ilişkiler ile ihmal ve tacizin trajik bileşiminin" olduğunu belirtmişti.

Robert Trump New York Times'a ay başında yaptığı yazılı bir açıklamada Mary Trump'ı "kendi finansal kazanımları için aile ilişkilerini sansasyonel hale getirmek ve yanlış betimlemekle" suçlamıştı.

Robert Trump, "Ben ve ailemizin geri kalanı harika ağabeyimle, Başkanla, gurur duyuyoruz" demişti.

