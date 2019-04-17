Trump'ın Yemen tasarısını veto etmesine tepkiler

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısını veto etmesinin", ülkedeki katliamlar karşısındaki suçluluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Abdusselam, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu veto ABD'nin yalnızca Yemen'deki saldırılarda parmağı olduğunun değil, savaşta karar sahibi olduğunun da göstergesi. Diğerleri ise ABD'yi izleyen, onun isteklerini yerine getirenlerdir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Başkan Trump'ın Yemen'deki Arap koalisyonunu desteklemesi ABD'nin müttefiklerine yönelik olumlu bir işaret. Ortak stratejik çıkarlarımızın bariz bir göstergesi."

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.