WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına getireceğini açıkladığı Robert O'Brien, selefi John Bolton'a kıyasla daha "ılımlı" dış politika yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Trump'ın "Bay sert adam (Mr. tough guy)" olarak nitelediği ve "şahin" olarak bilinen Bolton'ı görevden almasının ardından yerine gelen isim Rehine İşleri Özel Temsilcisi Robert O'Brien olacak.

O'Brien aynı zamanda Trump'ın kabinesindeki en istikrarsız koltuklardan biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine getirilen 4. isim oldu.

Amerikan siyasetinde bugüne kadar çok ön plana çıkmayan O'Brien, "şahin" Bolton'a nazaran Amerikan dış politikasında ve diplomatik ilişkilerde daha "ılımlı" bir isim olarak biliniyor.

Asıl mesleği avukatlık olan ve bu alanda bir şirket kuran O'Brien, ABD'nin eski Başkanı George W. Bush döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) misyonunda görev yaptı.

Trump yönetiminin ilk döneminde Amerikan Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliği görevine düşünülse de, O'Brien ilerleyen dönemlerde Dışişleri Bakanlığında Rehine İşleri Özel Temsilcisi oldu.