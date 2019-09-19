Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı O'Brien

Böylece koltuk iki yılda dördüncü kez el değiştirmiş oldu.ABD Başkanı Donald Trump Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasından yaklaşık bir hafta sonra yeni Güvenlik Danışmanı'nın Robert O'Brien olacağını açıkladı. Trump, Çarşamba günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı Rehine İşlerinden Sorumlu Özel Elçi" olarak çok başarılı olan Robert C. O'Brien'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanımız olduğunu açıklamaktan memnuniyet duyarım" ifadesini kullandı. Uzun süre boyunca O'Brien ile birlikte çalıştığını belirten Trump, "İşini harika yapacak" dedi.

O’Brien, Trump’ın başkanlığı döneminde göreve gelen dördüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı oldu. Ulusal güvenlik danışmanı, ABD'nin dış ve güvenlik politikasının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Doğrudan Başkan'a bağlı olan güvenlik danışmanının Senato tarafından onaylanması gerekmiyor.

Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı yeni görevinde çözüm gerektiren birçok sorun bekliyor. Nükleer silah programı konusunda Kuzey Kore ile müzakereler, İran ile tırmanan gerilim, Ortadoğu'da yaşanan istikrarsızlık, Afganistan'da istikrar sağlama çabaları, Venezuela'da ABD'nin istediği yönde iktidar değişikliği ihtimali, Çin ile yaşanan ticaret savaşları bu sorunlar arasında bulunuyor.