Trump'ın yeni yaptırım listesinde Hamaney de var

Listede İran'ın ruhani lideri Hamaney'in adı da yer alıyor. İran Dışişleri Bakanı Zarif'e yönelik yaptırımlar da kapıda.ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesinin ardından hazırlanan yaptırımların hedefinde İran'ın ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in de aralarında olduğu üst düzey İranlı yetkililer var.

Yaptırımlara onay vermesinin ardından konuşan Trump, "İran liderini de hedef alan çok güçlü yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesine imza atıyorum. Bugün attığımız adım, İHA'mızın düşürülmesi de dahil son haftalarda İran rejiminin saldırgan davranışının sonucudur" dedi.

Trump yaptırımların İran'ın artarak provokatif bir hal alan eylemlerine karşı güçlü ve ölçülü bir cevap olduğunu da dile getirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Başkanı Steven Mnuchin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in hafta içerisinde yaptırım listesine alınacağını açıkladı.

ABD'nin yeni yaptırımlarına ilişkin İran'dan yapılan değerlendirmede kararın "uydurma bahanelerle" alındığı tepkisi yer aldı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi de haftasonu yaptığı açıklamada olası yaptırımların propaganda amacı taşıyacağını dile getirmişti.