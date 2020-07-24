HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump'ın Yenilgisi İçin Çalışan Cumhuriyetçiler Kim?

Trump'ın Yenilgisi İçin Çalışan Cumhuriyetçiler Kim?

24.07.2020 21:50 | Son Güncelleme

Reuters’a göre Trump'ı demokrasiye ve Cumhuriyetçi Parti'ye tehdit olarak gören zengin muhafazakar Amerikalılar, rakip aday Biden’ı destekliyor

Trump'ın Yenilgisi İçin Çalışan Cumhuriyetçiler Kim?

Tennessee eyaletinde milyon dolarlık domuz ve tahıl çiftliği sahibi olan Jimmy Tosh, hayatı boyunca Cumhuriyetçi Parti'ye sadık kalmış, silah sahibi olma hakkını, düşük vergileri ve Başkan Donald Trump'ın öncelikli politikalarının çoğunu destekleyen bir Amerikan vatandaşı.

Ancak “Trump'ın yaptıklarının yüzde 80'ini destekliyorum ama bir yalancıya katlanamam” diyen Tosh, şimdi parasını Trump'ın Kasım'daki başkanlık seçimlerinde mağlup edilmesi için harcıyor.

Milyoner çiftçi Jimmy Tosh, Reuters haber ajansına göre Trump'ı demokrasiye ve Cumhuriyetçi Parti'ye yönelik bir tehdit olarak kabul eden zengin muhafazakar Amerikalılar'dan biri. Bu zengin muhafazakarlar 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Joe Biden'a aktif biçimde destek veriyor.

Lincoln Projesi: Trump'a muhalif Cumhuriyetçi grupların lideri

Trump'ın yeniden seçilmesine karşı olan Cumhuriyetçi grupların en önde geleni, kurucuları arasında Başkan Trump'ın danışmanlarından Kellyann Conway'in hukukçu eşi George Conway ve strateji uzmanı Rick Wilson'ın da bulunduğu Lincoln Projesi. Bir siyasi eylem komitesi (PAC) olan Lincoln Projesi'ne bağışta bulunan milyoner ve milyarder Cumhuriyetçiler’den bazıları, Reuters haber ajansına, seçimle işbaşına gelen ve Trump'a destek veren Cumhuriyetçi siyasetçilerin de cezalandırılması gerektiğini söyledi. Hatta kimi Cumhuriyetçi zenginler, Senato'nun kontrolunun Demokrat Parti'ye geçmesini sağlamak için altı yıllık görev süresi dolan ve bu yılki seçimlerde yeniden seçilmek için yarışacak bazı Cumhuriyetçi Partili senatörlerin Demokrat rakiplerince mağlup edilmesini destekliyor.

Bu zengin ve muhafazakar Cumhuriyetçiler'in serveti, iş başındaki başkanın partisinin mensupları tarafından görevden uzaklaştırılması için başlatılan eşi görülmemiş bir kampanyaya ivme kazandırılmasını sağladı. Trump'ın Corona virüsü salgınına ve siyah Amerikalılar’a yönelik polis şiddetini protesto eden ülke çapındaki gösterilere verdiği yanıt, bazı muhafazakarları Cumhuriyetçi Parti'den uzaklaştırdı.

Her iki partiden de strateji uzmanları, derin kutuplaşma içinde olan Amerika'da bu tür girişimlerin nasıl sonuç vereceğinin henüz belirsiz olduğu görüşünde. Reuters'a göre “Trump'a asla” diyen Cumhuriyetçi kanat, 2016 seçimlerinde Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasını engelleyememiş ve Trump'ın son dört yıl içinde partiye egemen olmasıyla birlikte dışlanmıştı.

Demokrat Parti strateji uzmanı ve Hillary Clinton'un 2016 başkanlık kampanyası sözcüsü Karen Finney, “2016'dan farklı olarak 2020'de Cumhuriyetçi muhaliflerin sayısı ve çabalarını desteklemek için harcadıkları para miktarı çok daha fazla. Trump'a karşı çıktıklarını kamuoyu önünde açıklamaya istekli muhafazakarların sayısı ve Trump'ı alt etmek için harcadıkları para çok fazla. Bu boyutta bir girişime daha önce tanık olduğumuzu sanmıyorum” diyor.

“Lincoln Projesi dışında Trump karşıtı başka girişimler de var”

Lincoln Projesi'nden bağımsız olarak son aylarda Demokrat Partili Joe Biden'a destek verenler arasında 43 Alumni for Biden adlı bir grup da var. Amerika'nın 43'üncü başkanı George W. Bush'a atfen oluşturulan grubun içinde Bush yönetiminde görev yapan yüzlerce yetkili bulunuyor.

Trump'ın ''Trump'la asla'' diyen muhaliflere kıyasla çok daha fazla bağış topladığı, daha fazla para harcadığı ve Cumhuriyetçi seçmenden yaklaşık yüzde 90'a varan oranda destek aldığına işaret eden kimileriyse daha şüpheci.

Trump'ın kampanyası sadece Haziran ayında 55 milyon 200 bin dolar bağış topladı. Lincoln Projesi ise kurulduğu Aralık ayından bu yana 20 milyon dolar toplayabildi.

Ancak uzmanlar, başa baş giden bir seçim yarışında kararsız Cumhuriyetçi seçmenlerin ve bazı bağımsızların çok az bir kısmını bile Trump'a oy vermekten caydırmanın fark yaratacağı görüşünde.

Trump karşıtı reklamlarından birini gördükten sonra Lincoln Projesi'ne 11 bin dolar bağış yapan Tennessee eyaletinden milyoner çiftçi Jimmy Tosh, başka Cumhuriyetçi gruplara da yardım edebileceğini söylüyor.

Tosh, “Kararımı verdim, Trump siyasetten çekilene kadar herhangi bir seçimde Cumhuriyetçi bir adayı desteklemeyeceğim” diyor.

Lincoln Projesine en çok bağış yapanlardan biri, son yıllarda çoğunlukla Demokrat Partili adaylara mali yardımda bulunan perakende devi Walmart'ın varisi Christy Walton. Yatırımcı milyarder Andy Redleaf ve petrol ve doğalgaz firması yöneticisi Sidney Jansma Jr. da Lincoln Projesi'ne katkı sağlayan varlıklı Cumhuriyetçiler arasında.

Lincoln Projesi'nin bağımsız seçmenleri ve tereddüt içinde olan Trump seçmenlerini hedef alan Trump aleyhtarı reklamları, Başkan'ın ekonomik kriz, sağlık krizi ve ırksal gerginliklere verdiği yanıtı eleştiriyor.

Demokrat Partili reklamcı Jimmy Siegel, milyonlarca kişi tarafından izlenen bazı reklamların ''bocalayan'' Cumhuriyetçiler açısından ikna edici olabileceğini kaydediyor.

Trump kampanyası sözcüsü Erin Perrine ise Trump karşıtı gruplar için, “Bu bataklık bir kez daha Amerika'nın seçilmiş başkanını alaşağı etmeye çalışıyor” dedi ve Trump'ın Cumhuriyetçiler arasındaki destek oranının “hangi partiden olursa olsun başka başkanların sadece hayalini kurabileceği” bir seviyede olduğunu kaydetti.

“Cumhuriyetçiler cezalandırılmalı”

Trump karşıtı Cumhuriyetçiler'e destek verenler, sadece muhafazakarlar değil. Örneğin Lincoln Projesi varlıklı Demokrat Parti destekçilerinden de büyük miktarlarda bağış alıyor. Lincoln Projesi'nin Haziran ayında aldığı en büyük bağış, Demokrat Parti destekçisi yatırımcı Stephen Mandel'in verdiği 1 milyon dolardı.

Geçmişte eski Başkan George W. Bush ve eski başkan adayı ve senatör John McCain için çalışan Lincoln Projesi kurucularından Reed Galin, Trump'ın siyasete soktuğu “kabadayılık ve zorbalığın” hem Cumhuriyetçi Parti hem de Amerika açısından kötü olduğunu söylüyor.

Yatırım fonu Whitebox Advisors'un kurucusu Andy Redleaf ise Joe Biden'ın oy vereceği ilk Demokrat Partili başkan adayı olacağını söylüyor.

Kendisini “muhafazakar libertaryen” olarak tanımlayan Redleaf, Lincoln Projesi'ne 35 bin dolar bağışta bulunmuş. Redleaf, Lincoln Projesi'nin Kasım seçimlerinde yeniden seçilmek için mücadele edecek Cumhuriyetçi senatörleri hedef alma ilkesini de kabul etmiş.

Hayatı boyunca Cumhuriyetçi Partili olan ve öyle kalmak isteyen çiftçi Jimmy Tosh ise karmaşık duygular içinde olsa da partinin son üç yılda yaptıklarından sonra değişmek zorunda olduğunun altını çiziyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpeği kurtarmak isterken canından oldu Köpeği kurtarmak isterken canından oldu
Güney Afrika’da 69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattıGüney Afrika’da 69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattı
Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?Kurban Bayramı’nda camide namaz kılınacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'

Bakan'a sordu! 'İbadethanelerde sosyal mesafe gözetilmiyor...'

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Muharrem İnce'den 'Ayasofya' açıklaması

Muharrem İnce'den 'Ayasofya' açıklaması

Hutbedeki kılıç dikkat çekmişti! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Hutbedeki kılıç dikkat çekmişti! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Ayasofya'daki o görüntülere isyan etti

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

Yunanistan’da bayraklar yarıya indirildi

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Ermenistan ordusundan yeni saldırı girişimi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Diğer Haberler
Polonya’da nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

Nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı dünyaya geldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 192'ye yükseldi

Beyaz Saray'dan Çin'e konsolosluk gerginliği konusunda 'misilleme' uyarısı

Beyaz Saray'dan Çin'e 'misilleme' uyarısı

Bağdat’ta uluslararası koalisyon güçlerinin olduğu askeri üsse roketli saldırı

Koalisyon güçlerine ait üsse saldırı!

İtalya'dan 2 AB ülkesine karantina şartı

İtalya'dan 2 AB ülkesine şart

Güney Afrika’da 69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattı

Güney Afrika’da 69 mahkum firar etti, polis insan avı başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.