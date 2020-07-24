Trump'ın Yenilgisi İçin Çalışan Cumhuriyetçiler Kim?

Tennessee eyaletinde milyon dolarlık domuz ve tahıl çiftliği sahibi olan Jimmy Tosh, hayatı boyunca Cumhuriyetçi Parti'ye sadık kalmış, silah sahibi olma hakkını, düşük vergileri ve Başkan Donald Trump'ın öncelikli politikalarının çoğunu destekleyen bir Amerikan vatandaşı. Ancak “Trump'ın yaptıklarının yüzde 80'ini destekliyorum ama bir yalancıya katlanamam” diyen Tosh, şimdi parasını Trump'ın Kasım'daki başkanlık seçimlerinde mağlup edilmesi için harcıyor. Milyoner çiftçi Jimmy Tosh, Reuters haber ajansına göre Trump'ı demokrasiye ve Cumhuriyetçi Parti'ye yönelik bir tehdit olarak kabul eden zengin muhafazakar Amerikalılar'dan biri. Bu zengin muhafazakarlar 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Joe Biden'a aktif biçimde destek veriyor. Lincoln Projesi: Trump'a muhalif Cumhuriyetçi grupların lideri Trump'ın yeniden seçilmesine karşı olan Cumhuriyetçi grupların en önde geleni, kurucuları arasında Başkan Trump'ın danışmanlarından Kellyann Conway'in hukukçu eşi George Conway ve strateji uzmanı Rick Wilson'ın da bulunduğu Lincoln Projesi. Bir siyasi eylem komitesi (PAC) olan Lincoln Projesi'ne bağışta bulunan milyoner ve milyarder Cumhuriyetçiler’den bazıları, Reuters haber ajansına, seçimle işbaşına gelen ve Trump'a destek veren Cumhuriyetçi siyasetçilerin de cezalandırılması gerektiğini söyledi. Hatta kimi Cumhuriyetçi zenginler, Senato'nun kontrolunun Demokrat Parti'ye geçmesini sağlamak için altı yıllık görev süresi dolan ve bu yılki seçimlerde yeniden seçilmek için yarışacak bazı Cumhuriyetçi Partili senatörlerin Demokrat rakiplerince mağlup edilmesini destekliyor.

Bu zengin ve muhafazakar Cumhuriyetçiler'in serveti, iş başındaki başkanın partisinin mensupları tarafından görevden uzaklaştırılması için başlatılan eşi görülmemiş bir kampanyaya ivme kazandırılmasını sağladı. Trump'ın Corona virüsü salgınına ve siyah Amerikalılar’a yönelik polis şiddetini protesto eden ülke çapındaki gösterilere verdiği yanıt, bazı muhafazakarları Cumhuriyetçi Parti'den uzaklaştırdı. Her iki partiden de strateji uzmanları, derin kutuplaşma içinde olan Amerika'da bu tür girişimlerin nasıl sonuç vereceğinin henüz belirsiz olduğu görüşünde. Reuters'a göre “Trump'a asla” diyen Cumhuriyetçi kanat, 2016 seçimlerinde Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasını engelleyememiş ve Trump'ın son dört yıl içinde partiye egemen olmasıyla birlikte dışlanmıştı. Demokrat Parti strateji uzmanı ve Hillary Clinton'un 2016 başkanlık kampanyası sözcüsü Karen Finney, “2016'dan farklı olarak 2020'de Cumhuriyetçi muhaliflerin sayısı ve çabalarını desteklemek için harcadıkları para miktarı çok daha fazla. Trump'a karşı çıktıklarını kamuoyu önünde açıklamaya istekli muhafazakarların sayısı ve Trump'ı alt etmek için harcadıkları para çok fazla. Bu boyutta bir girişime daha önce tanık olduğumuzu sanmıyorum” diyor.

“Lincoln Projesi dışında Trump karşıtı başka girişimler de var” Lincoln Projesi'nden bağımsız olarak son aylarda Demokrat Partili Joe Biden'a destek verenler arasında 43 Alumni for Biden adlı bir grup da var. Amerika'nın 43'üncü başkanı George W. Bush'a atfen oluşturulan grubun içinde Bush yönetiminde görev yapan yüzlerce yetkili bulunuyor. Trump'ın ''Trump'la asla'' diyen muhaliflere kıyasla çok daha fazla bağış topladığı, daha fazla para harcadığı ve Cumhuriyetçi seçmenden yaklaşık yüzde 90'a varan oranda destek aldığına işaret eden kimileriyse daha şüpheci. Trump'ın kampanyası sadece Haziran ayında 55 milyon 200 bin dolar bağış topladı. Lincoln Projesi ise kurulduğu Aralık ayından bu yana 20 milyon dolar toplayabildi. Ancak uzmanlar, başa baş giden bir seçim yarışında kararsız Cumhuriyetçi seçmenlerin ve bazı bağımsızların çok az bir kısmını bile Trump'a oy vermekten caydırmanın fark yaratacağı görüşünde. Trump karşıtı reklamlarından birini gördükten sonra Lincoln Projesi'ne 11 bin dolar bağış yapan Tennessee eyaletinden milyoner çiftçi Jimmy Tosh, başka Cumhuriyetçi gruplara da yardım edebileceğini söylüyor.

Tosh, “Kararımı verdim, Trump siyasetten çekilene kadar herhangi bir seçimde Cumhuriyetçi bir adayı desteklemeyeceğim” diyor. Lincoln Projesine en çok bağış yapanlardan biri, son yıllarda çoğunlukla Demokrat Partili adaylara mali yardımda bulunan perakende devi Walmart'ın varisi Christy Walton. Yatırımcı milyarder Andy Redleaf ve petrol ve doğalgaz firması yöneticisi Sidney Jansma Jr. da Lincoln Projesi'ne katkı sağlayan varlıklı Cumhuriyetçiler arasında. Lincoln Projesi'nin bağımsız seçmenleri ve tereddüt içinde olan Trump seçmenlerini hedef alan Trump aleyhtarı reklamları, Başkan'ın ekonomik kriz, sağlık krizi ve ırksal gerginliklere verdiği yanıtı eleştiriyor. Demokrat Partili reklamcı Jimmy Siegel, milyonlarca kişi tarafından izlenen bazı reklamların ''bocalayan'' Cumhuriyetçiler açısından ikna edici olabileceğini kaydediyor. Trump kampanyası sözcüsü Erin Perrine ise Trump karşıtı gruplar için, “Bu bataklık bir kez daha Amerika'nın seçilmiş başkanını alaşağı etmeye çalışıyor” dedi ve Trump'ın Cumhuriyetçiler arasındaki destek oranının “hangi partiden olursa olsun başka başkanların sadece hayalini kurabileceği” bir seviyede olduğunu kaydetti.