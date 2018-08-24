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Trump’ın Yöneticisine Ceza Muafiyeti Tanınırken Demokratlar Azil Süreci Söyleminde Temkinli

24.08.2018 20:45 | Son Güncelleme

Trump’ın özel şirketinin yöneticilerinden Allen Weisselberg’e savcılığın yargı muafiyeti verdiği duyuruldu. Dün de Trump’a yakın bir medya patronuna aynı hak tanınmıştı. Trump’ın etrafındaki yasal çember daralırken Demokratlar, Başkan’ın azledilmesi olasılığını sık sık gündeme getirme konusunda temkinli

Trump’ın Yöneticisine Ceza Muafiyeti Tanınırken Demokratlar Azil Süreci Söyleminde Temkinli

Amerika Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in vergi kaçakçılığı ve seçim kampanyasında usulsüzlükle suçlandığı davada savcılıkla işbirliğine gitmesinin ardından, davada Trump’ı daha da zor durumda bırakabilecek gelişmeler yaşanıyor.

Perşembe Trump’a yakın bir medya patronu olarak bilinen National Enquirer gazetesinin yöneticisi David Pecker’a dokunulmazlık tanınmış, Pecker’ın Trump ile ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına sus payı olarak yapılan ödemelerle ilgili savcılıkla bilgi paylaştığı belirtilmişti.

Wall Street Journal gazetesi ve NBC kanalı Cuma günü de, Trump’ın şirketi olan Trump Organization’ın Finans Müdürü Allen Weisselberg’e federal savcılar tarafından yargı muafiyeti verildiğini duyurdu.

Trump’ın şirketinin kasası konumundaki Allen Weisselberg, 1970’lerden bu yana Trump ailesi için çalışıyor. Weisselberg’e, Cohen soruşturması kapsamında daha önce büyük jüri önünde ifade vermesi için mahkeme celbi gönderilmişti. Trump’ın eski avukatı Cohen, bu iki kadına ödemelerin Trump’ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda yapıldığını söylemişti. Weisselberg’in de Cohen tarafından 2 kadına verilen paranın daha sonra Cohen’e geri ödemesinin yapılması için gerekli düzenlemeleri yaptığı iddia ediliyor.

Trump’a yakın medya patronu da savcılığa ifade vermişti

Dün de Amerikan National Enquirer gazetesinin Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla tanınan yöneticisi David Pecker’a, ‘Cohen davası’ kapsamında federal savcılar tarafından dokunulmazlık verilmişti.

Trump’ın eski kişisel avukatı Michael Cohen savcılıkla işbirliğine gitmiş, Trump’la ilişki yaşadığı iddia edilen iki kadına sessiz kalmaları için 2016 seçimleri öncesinde para ödendiğini ve bunun Trump’ın yönlendirmesiyle yapıldığını söylemişti. Cohen bu ifadeleriyle doğrudan Trump’ı zan altında bırakmıştı.

Trump’ın sırdaşı ve eski arkadaşı olarak bilinen David Pecker’ın Cohen ve Trump’ın iki kadına yapılan ödemeler konusunda ne gibi rolleri olduğunu anlatmak üzere savcılarla biraraya geldiği belirtilmişti.

Wall Street Journal’a göre Pecker savcılarla porno yıldızı Stormy Daniels ve Playboy mankeni Karen McDougal’a yapılan ödemelerle ilgili ayrıntıları paylaştı.

Medya şirketinin yöneticisi David Pecker’ın iki kadına yapılan ödeme konusunda Cohen’in ifadesine destek verdiği doğrulanırsa, bu Pecker’ın medyadaki önemli müttefiki olarak gören Trump’ı zor durumda bırakabilir.

Bu kadınlarla ilişki yaşadığını reddeden Trump kadınlara yapılan ödemelerle ilgili bilgi sahibi olup olmadığı yönünde çelişkili ifadeler kullanmıştı. Trump Nisan ayında Stormy Daniels’a yapılan ödemeyle ilgili bilgisi olduğunu yalanlamıştı. Perşembe günü Fox Haber kanalına çıkan Trump, bu kez ödemelerden sonradan haberi olduğunu söyledi.

Dokunulmazlık, Pecker ve Weisselberg’in savcılıkla işbirliği karşılığında ceza muafiyeti alacakları anlamına geliyor.

“Azledilme” Google’da en çok aranan kelimelerden

2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesiyle ilgili soruşturmayla bağlantılı olarak yargı cephesinde ardarda yaşanan gelişmeler “Trump Azledilir mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Amerikan kamuoyunun tartışmaya hala ilgisi büyük. Arama motoru Google’da en çok aranan kelimelerden biri “impeachment yani azledilme.

Ancak Kasım’da yapılacak olan ara seçimlere giden yolda Trump’ın azledilmesi için sürecin başlaması ihtimali yok gibi görünüyor. Kongre’nin her iki kanadında da kontrol Trump’ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti’de. Parti birkaç istisna isim dışında Trump’a sadık kalmaya devam ediyor. Demokratların Kasım ayındaki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu alması durumunda, Trump için azledilme sürecinin başlaması olasılığı ortaya çıkabilir.

Demokratlar Trump’ın azledilme olasılığı konusunda temkinli

Demokratik Parti liderleri ise ara seçim kampanyasında Trump’ın azledilmesi olasılığını sık sık gündeme getirme konusunda temkinli. Demokratik Parti’nin önde gelen isimlerinden ve Temsilciler Meclisi’nin azınlık lideri olan Nancy Pelosi “Başkan’ın azledilmesi gerektiğine ilişkin bir kanıt varsa, önce bu kanıt ortaya çıkmalı” diye konuştu.
San Francisco’da gazetecilere konuşan Pelosi, “Bence Cumhuriyetçiler azledilme temasını işlememizi istiyor. Şunu belirtmek isterim. Azledilme konusu siyasileştirilemez. Azledilme ya da azledilmeme siyaset malzemesi yapılamaz. Bizim doğruların peşinde olmamız gerekir” mesajını verdi.
Bazı parti stratejistleri ara seçime giden süreçte azledilme konusunun sık gündeme getirilmesinin bağımsız seçmeni seçime yabancılaştıracağı ve Trump’ın seçmen tabanını daha da güçlendireceğini dile getiriyor.

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