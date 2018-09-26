Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı hakkında bir cinsel saldırı iddiası daha

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterdiği Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh hakkında bir kadın daha cinsel taciz iddiasında bulundu.

ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için aday gösterilen ve adaylığı kongre tarafından onaylanması gereken Kavanaugh hakkındaki cinsel taciz iddiaları artıyor.

Avukatı Michael Avenatti tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamayla kimliği ortaya çıkan Julie Swetnick, Kavanaugh hakkında yeni iddialarda bulundu.

Swetnick'in ifadelerine dayandırılan açıklamada, Kavanaugh'un 1980'lerde gittiği partilerde kızları, içeceklerine alkol ve ilaç koyarak uyuşturduktan sonra arkadaşlarıyla tecavüz ettiği ileri sürüldü.

Buna benzer cinsel bir saldırının mağduru olduğunu iddia eden Swetnick, tecavüz sırasında Kavanaugh'un arkadaşı Mark Judge'nin de odada bulunduğunu ve içeceğine ilaç konulduğu için kendisini savunamadığını öne sürdü.

Kavanaugh ve lise arkadaşı Mark Judge'ın avukatı ise iddiaları yalanladı.

Geçen günlerde Amerikan haber kanalı Fox News'e yaptığı açıklamada "hayatı boyunca hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmadığını" ileri süren Kavanaugh, Julia Swetnick'in iddialarını "iğrenç ve hayal mahsulü" olarak nitelendirdi.