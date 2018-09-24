Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına bir suçlama daha

Brett Kavanaugh Senato Komisyonu’nda iddia sahiplerini yalancı çıkaracağına inanıyor.Profesör Christine Blasey Ford'dan sonra Deborah Ramirez isimli ikinci bir kadın da ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği yargıç Brett Kavanaugh'u yıllar önce kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Ramirez, The New Yorker dergisine yaptığı açıklamada Yale Üniversitesi'nden okul arkadaşı Kavanaugh'un 1980'li yıllardaki bir parti sırasında başkalarının da önünde soyunup cinsel organını suratına doğrulttuğunu söyledi.

Bu manzara karşısında hissettiği huzursuzluğu uzun süre üzerinden atamadığını belirten 53 yaşındaki Ramirez, "Üzüldüm, utandım ve kendimi aşağılanmış hissettim” dedi. Olayı kamuoyuna duyurmakta zorlandığını ifade eden Ramirez ancak "başından geçenlerin Profesör Ford'un söylediklerinin doğruluğunu desteklemesini umduğunu” belirtti.

Kavanaugh Senato'ya ifade vereceği için sevinçli

Kavanaugh, Christine Blasey Ford gibi Deborah Ramirez'in suçlamalarının da doğru olmadığını söyledi. Yargıç yaptığı yazılı açıklamada "iftira atıldığını ve 35 yıl önce böyle bir olayın cereyan etmediğini” belirtti. Kavanaugh Perşembe günü "Senato'da suçlamalar hakkında açıklama yapıp, itibarını savunma fırsatı bulacak olmasından sevinç duyduğunu” dile getirdi.