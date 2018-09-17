HABER

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlaması

17.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

Bir kadın profesör, ABD'de Başkan Trump'ın Yüksek Mahkeme üye adayı Brett Kavanaugh'ı kendisine tecavüz etmeye kalkışmakla suçladı.

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına cinsel saldırı suçlaması

Demokrat Parti atama sürecinin ertelenmesini istedi.Profesör Christine Blasey Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'u tecavüz teşebbüsünde bulunmakla suçladı. 51 yaşındaki Profesör Ford Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kavanaugh'un 1980'li yılların başlarındaki bir davet sırasında kendisine tecavüz etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Suçlamalar geçen hafta Amerikan medyasında çıkmış ancak Ford ilk kez Pazar günü yayımlanan mülakatında konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Cuma günü bir bildiri yayımlayarak suçlamaları reddeden Kavanaugh, "ne okuldayken, ne de başka bir zaman böyle bir şeye teşebbüs ettiğini" belirtmişti.

Başkan Trump'ın tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği koyu muhafazakâr yargıç Brett Kavanaugh'un Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Mülakatın yayımlanmasından sonra Demokrat Partili Senatörler atama prosedürünün ertelenmesini talep etti. Demokrat Partili Senato üyesi Diane Feinstein atama sürecine devam edilmeden önce Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) suçlamayla ilgili soruşturma açması gerektiğini söyledi.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
Alman basınından sert yazı: Erdoğan'ın çıkarlarına tersAlman basınından sert yazı: Erdoğan'ın çıkarlarına ters
YPG'ye katıldığı gerekçesiyle Türkiye'de hüküm giyen İngiliz: Yardım için hükümetime yalvarıyorumYPG'ye katıldığı gerekçesiyle Türkiye'de hüküm giyen İngiliz: Yardım için hükümetime yalvarıyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Çileğin içinden iğne çıktı! Skandal başka ülkeye de sıçradı

Çileğin içinden iğne çıktı! Skandal başka ülkeye de sıçradı

Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Kuyrukları dolanınca yuvada mahsur kaldılar

Kuyrukları dolanınca yuvada mahsur kaldılar

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Alman basınından sert yazı: Erdoğan'ın çıkarlarına ters

Alman basınından sert yazı: Erdoğan'ın çıkarlarına ters

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.