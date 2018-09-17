HABER

Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 19:50 | Son Güncelleme

ABD Yüksek Mahkemesi üyeliği için aday gösterilen Yargıç Brett Kavanaugh'ın bir kadın tarafından cinsel tacizle suçlanması ABD'de tartışma yarattı - Yargıç Kavanaugh: "Böyle bir şey yaşanmadığı için dün kendisini tanıtana kadar bu suçlamayı kimin yaptığını bilmiyordum"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterilen Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh hakkında ortaya atılan cinsel taciz suçlaması tartışma yarattı.

Söz konusu cinsel taciz iddiası, Trump tarafından aday gösterilen Kavanaugh'ın Kongre'den onay gerektiren adaylığını da tehlikeye soktu.

Washington Post gazetesine röportaj veren Christine Blasey Ford adlı kadın, 1980'li yıllarda Brett Kavanaugh ile aynı liseye giderken sarhoş olan Kavanaugh'un kendisini elle taciz ettiğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Kavanaugh ise hakkında yapılan suçlamaları reddetti.

Beyaz Saray'dan Brett Kavanaugh'ın sözlerine dayandırılarak yapılan açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kendisinin iddia edildiği gibi bir şey yapmadığı belirtildi.

Kavanaugh, konuya ilişkin, "Böyle birşey yaşanmadığı için dün kendisini tanıtana kadar bu suçlamayı kimin yaptığını bilmiyordum. Senato Yargı Komitesi ile 36 yıl öncesine dayanan bu yanlış iddiaları çürütmek ve doğruluğumu göstermek için uygun görülen herhangi bir şekilde görüşmek istiyorum." görüşünü dile getirdi.

Yüksek Mahkeme üyeliği için Kongre'nin onayına ihtiyacı olan Brett Kavanaugh'ın kendisiyle ilgili oturum süreci tamamlanırken, Senato Adalet Komisyonunun bu hafta adaylığını oylaması bekleniyor.

- "Senato süreci bekletilsin"

Adalet Komisyonunun önde gelen isimlerinden Demokrat Parti üyesi Senatör Dianne Feinstein ise Ford'un hikayesini paylaşmasını desteklediğini ve aday oylamasından önce konuyla ilgili soruşturma yapılmasını istediğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de yaptığı yazılı açıklamada, Washington Post gazetesinin 35 yıl öncesine dayanan ve ispatlanmamış iddiaları tam da komitenin oylama öncesi yayımlamasını rahatsız edici olarak nitelendirdi.

ABD'nin en saygın okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesinde hukuk bölümünden mezun olan Brett Kavanaugh, annesi ve babasının da hukuk fakültesi mezunu olduğuna dikkati çekti.

Harvard, Yale ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde hukuk dersleri veren 53 yaşındaki Kavanaugh, eski Başkan George W. Bush'a da danışmanlık yapmıştı.

Brett Kavanaugh ayrıca, yalan söylediği gerekçesiyle Bill Clinton'ın görevden alınmasını öngören tasarıyı hazırlayan hukuk adamlarından biri olarak da biliniyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar varSiirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kayseri, trafik kazasında ölen genç futbolcuya ağlıyorKayseri, trafik kazasında ölen genç futbolcuya ağlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Brett Kavanaugh Christine Blasey Ford cinsel taciz Washington Post

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

İlginizi Çekebilir

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

Protez kolu öpen Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a şok yanıt: Öptüklerinden Nişantaşı'na kadar tapınaklar dizilirdi!

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

İstanbul'da yeni eğitim-öğretim dönemi alarmı!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı'nda artık müzik sesi yankılanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın bakkalı sosyal medyada alay konusu oldu

Yıllarca Fenerbahçe forması giydi! Milli sporcudan taciz iddiası

Yıllarca Fenerbahçe forması giydi! Milli sporcudan taciz iddiası

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.