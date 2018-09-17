Trump'ın Yüksek Mahkeme adayına taciz iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterilen Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh hakkında ortaya atılan cinsel taciz suçlaması tartışma yarattı.

Söz konusu cinsel taciz iddiası, Trump tarafından aday gösterilen Kavanaugh'ın Kongre'den onay gerektiren adaylığını da tehlikeye soktu.

Washington Post gazetesine röportaj veren Christine Blasey Ford adlı kadın, 1980'li yıllarda Brett Kavanaugh ile aynı liseye giderken sarhoş olan Kavanaugh'un kendisini elle taciz ettiğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Kavanaugh ise hakkında yapılan suçlamaları reddetti.

Beyaz Saray'dan Brett Kavanaugh'ın sözlerine dayandırılarak yapılan açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kendisinin iddia edildiği gibi bir şey yapmadığı belirtildi.

Kavanaugh, konuya ilişkin, "Böyle birşey yaşanmadığı için dün kendisini tanıtana kadar bu suçlamayı kimin yaptığını bilmiyordum. Senato Yargı Komitesi ile 36 yıl öncesine dayanan bu yanlış iddiaları çürütmek ve doğruluğumu göstermek için uygun görülen herhangi bir şekilde görüşmek istiyorum." görüşünü dile getirdi.