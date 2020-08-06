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Trump’ın Ziyareti Öncesi Ohio Valisinde Corona Virüsü Çıktı

06.08.2020 22:55 | Son Güncelleme

Ohio Valisi Mike DeWine, Başkan Donald Trump’ın eyalete yapacağı ziyaret öncesinde güvenlik protokolü kapsamında yapılan sağlık kontrolunda Corona testinin pozitif çıktığını açıkladı

Trump’ın Ziyareti Öncesi Ohio Valisinde Corona Virüsü Çıktı

Ohio Valisi Mike DeWine, Başkan Donald Trump’ın eyalete yapacağı ziyaret öncesinde güvenlik protokolü kapsamında yapılan sağlık kontrolunda Corona testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Trump’ın Perşembe günü Ohio eyaletindeki Whirlpool fabrikasına yaptığı ziyaret öncesinde Başkan’ı Cleveland’da DeWine’in karşılaması planlanıyordu.

DeWine’in Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhuriyetçi Vali’nin şimdiye kadar belirti göstermediği ve bundan sonra da evinde 14 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi.

Beyaz Saray basın sözcülerinden Judd Deere tarafından yapılan açıklamada Başkan’ın Vali DeWine’a acil şifalar dilediği belirtildi.

Pozitif test oranında artış olan kentlere uyarı

Beyaz Saray sağlık uzmanlarıysa aralarında Boston, Chicago, Detroit ve Washington’un da olduğu bazı kentlerde pozitif test oranında az da olsa artış kaydedildiğini bildirdi. Uzmanlar yerel yetkililere dikkatli olmaları ve ciddi bir artışı önlemek için çalışmaları çağrısında bulundu.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ‘‘Bu durum gelecekte sorun yaşanabileceğinin göstergesi’’ ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansının verilerine göre, ABD’de Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 158 binin üzerinde, vaka sayısıysa 4 milyon 800 bin. Günde ortalama 1.000 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybediyor.

Beyaz Saray’ın salgınla mücadele için oluşturduğu Corona Virüsü Görev Gücü’nün başkanı Dr. Deborah Birx ise eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerle yaptığı telefon konuşmasında salgınla ilgili kaygı uyandıran yeni bölgelerin tespit edilmesine çalıştı.

Kar amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu Kamusal Şeffaflık Merkezi’nin (Center for Public Integrity) elde ettiği telefon kayıtlarına göre Birx, Maryland eyaletinin Baltimore kentiyle Georgia eyaletinin Atlanta kentlerinin ‘‘çok yüksek seviyede’’ riskli olduğunu kaydetti. Missouri eyaletinin Kansas kentiyle Oregon eyaletinin Portland kenti ve Nebraska eyaletinin Omaha kentiyle California’daki Merkez Vadisi’nin de yine çok yüksek riskli bölgeler arasında olduğunu kaydetti.

Birx, Beyaz Saray verilerinin Chicago, Boston, Detroit ve Washington’da uygulanan Corona virüsü testlerinin pozitif çıkma oranında bir miktar yükselme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Fauci ise çoğunluğun kurallara uyduğu eyaletlerde bile maske takmak ve sosyal mesafeye dikkat etmek gibi kurallara uymayanların virüsün yayılmasına katkı sağladıklarını kaydetti. Fauci ‘‘Herkes birlik olmadığı sürece birçok kentte Dr. Birx’ün bahsettiği artışları görmeye devam edeceğiz’’ dedi. Fauci bu tür artışları genellikle hastaneye yatma ve ölüm oranlarında da artışın takip ettiği uyarısında bulundu.

ABD’de salgınla mücadelede önce New York ve civarına odaklanılmış, ancak salgın daha sonra yaz tatilinin de etkisiyle doğu kıyısından batı kıyısına kadar farklı bölgelerde yayılmıştı.

Dr. Birx, ülke genelinde yaptığı seyahatlerle yerel yöneticilere Corona virüsüne karşı alınan önlemler konusunda gevşememeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Başkan Donald Trump ise son olarak Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda Corona virüsünü de diğer her şey gibi geçeceğini söyledi. Trump çocukların virüse karşı ‘‘neredeyse bağışıklık sahibi’’ olduklarını savundu.

Başkan’ın bu açıklamayı yaptığı röportajın videosuysa Corona virüsüyle ilgili yanlış bilgi paylaştığı gerekçesiyle Facebook tarafından sosyal medya platformundan kaldırıldı.

Başkan Trump, 3 Kasım seçimleri öncesinde, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle daralan ekonomiyi yeniden toparlamak, bu amaçla da iş hayatını ve harcamaları normale çevirmek için çabalıyor. Trump, okulların yeni eğitim döneminde yüz yüze eğitime geçmesi için de eyalet yönetimlerine çağrı yapıyor.

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