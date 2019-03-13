"Trumpizm ve Otoriterlik Çağında Arap Baharının Geleceği" konferansı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) Direktörü Prof. Dr. Sami Al-Arian, "Trumpizm veya Trump, Sisi'nin yüz binlerce kişiyi öldürmesine izin verecek. Suriye Devlet Başkanı Esed'in yüz binlerce kişiyi öldürmesine izin verdiği gibi. Aynı şekilde başka ülkelerin de iç savaş yaşamasına izin verdiği gibi. Çünkü onlar istikrar ve demokrasi ile ilgilenmiyorlar." dedi. Arian, CIGA tarafından düzenlenen "Trumpizm ve Otoriterlik Çağında Arap Baharının Geleceği" konulu İZÜ Halkalı Yerleşkesinde gerçekleştirilen konferansta, bir devrimin gerçekleşmesi için beş temel koşula ihtiyaç olduğunu söyledi. Beş şartın tam anlamıyla bir araya gelmemesi halinde bu devrimin, değişimin gerçekleşmesinin, başarılı olmasının mümkün olmadığını dile getiren Arian, şöyle konuştu: "Devrim için gerekli olan bu 5 faktörün dışında yapısal ve yerel şartlar da gerekli. Yapısal ve yerel şartlar bağlamında Küba ve İran devrimi iki somut örnek. Dolayısıyla İran devrimi ne Küba'da ne de Nikaragua'da gerçekleşen devrim ile aynı değil. Aynı şekilde ABD, Fransa ile de aynı değil. Her birinin kendine göre yerel koşulları var.

Bir devrimin gerçekleşmesi için gerekli olan beş faktörün en önemlileri halkta, toplum katmanında büyük ölçüde hoşnutsuzluğun ortaya çıkması, ülkede güvenlik algısının çökmesi, üçüncüsü ise elitlerin saf dışı bırakılması. Bu elitler daha çok sistemi koruyan tabakadır. Bu elitler çoğunlukla kültürel seçkinler, medya seçkinleri, profesörler, hatta ordu subayları, gazeteciler, tanınmış insanlar olabilir. Spor, sinema ve tiyatrodan ünlü isimler de olabilir." Arian, devrimin ve değişimin gerçekleşmesi için öncül koşullardan diğerlerinin ise devlete ait kurumların çökmesi, bürokraside yaşanan güven eksikliği, hizmetlerde yaşanan aksaklıklar ile ülkenin uluslararası arenada destek kaybına uğraması olduğunu ifade etti. "Trumpizm bu değişimlerin olmasına asla izin vermez." diyen Arian, sözlerini şöyle dürdürdü. "Trumpizm veya Trump, Sisi'nin yüz binlerce kişiyi öldürmesine izin verecek. Suriye Devlet Başkanı Esed'in yüz binlerce kişiyi öldürmesine izin verdiği gibi. Aynı şekilde başka ülkelerin de iç savaş yaşamasına izin verdiği gibi. Çünkü onlar istikrar ve demokrasi ile ilgilenmiyorlar. Herhangi değişimle ilgilenmiyorlar. Onlar, sadece insanların sahip olmak istediklerini ve umutlarını dile getirmelerini önlemekle ilgileniyorlar. Bu çok çok tehlikeli bir durum aslında."