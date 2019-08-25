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Trump’la Abe Arasında Kuzey Kore Anlaşmazlığı

25.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

Amerika Başkanı Donald Trump’la Japonya Başbakanı Shinzo Abe’den Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemeleri konusunda farklı açıklamalar geldi. Trump, denemelerin herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini kaydetti

Trump’la Abe Arasında Kuzey Kore Anlaşmazlığı

Amerika Başkanı Donald Trump’la Japonya Başbakanı Shinzo Abe’den Kuzey Kore’nin kısa menzilli füze denemeleri konusunda farklı açıklamalar geldi. Trump, denemelerin herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini belirtti.

Trump ve Abe Fransa'da düzenlenmekte olan G-7 Zirvesi sırasında bir araya geldi.

Trump, denemelerin diğer ülkelerin denemeleriyle aynı çizgide olduğunu kaydetti.

Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u kastederek “Nükleer test yapmıyor. Kısa menzilli, daha çok standart füze denemeleri yapıyor. Birçok kişi bu denemeleri yapıyor, sadece o değil” şeklinde konuştu.

Son denemelerle ilgili bir soruya da Trump, “Bununla ilgili mutlu değilim ama bir anlaşmayı ihlal etmiyor” dedi.

Japonya Başbakanı Abe ise füze denemelerinin Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore’nin Cumartesi günü gerçekleştirdiği füze denemesi Trump’la Kim Jong Un’un Haziran ayında iki Kore’yi ayıran sınırdaki buluşmasından bu yana 7. Deneme oldu.

Abe ise iş Kuzey Kore’ye gelince kendisi ve Trump’ın aynı sayfada olduğunu kaydetti.

Füze denemeleri Amerika’yla Kuzey Kore arasında görüşmelerin yeniden başlatılması çabalarını da karmaşık bir hale getirmiş durumda.

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