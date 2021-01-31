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Trump’la Avukatlarının Senato Yargılaması Öncesi Yolları Ayrıldı

31.01.2021 19:11 | Son Güncelleme:
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Trump’la Avukatlarının Senato Yargılaması Öncesi Yolları Ayrıldı

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılamada kendisini savunacak avukatlarıyla yolları ayrıldı

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’daki yargılamada kendisini savunacak avukatlarıyla yolları ayrıldı.

Güney Carolina’dan iki avukat Butch Bowers ve Deborah Barberi’nin artık Trump’ın savunma ekibinde olmadığı belirtildi.

Kararın karşılıklı alındığı da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.

Trump’ın savunmasında yer alması beklenen diğer 3 avukatın da ekipten ayrıldığı belirtildi.

Trump’ın Bowers’la oluşturulacak strateji üzerinde anlaşmazlıklar yaşadığı kaydediliyor. Eski Başkan’ın hala usulsüzlükler nedeniyle seçimi kaybettiği düşüncesinde olduğu ifade ediliyor.

Son gelişmeler Trump’ın savunma ekibini karışık bir durumda bıraktı.

Trump’ın Senato’da yargılanmasına 9 Şubat’ta başlanacak. Trump, 6 Ocak’taki Kongre baskını nedeniyle isyana teşvikten suçlanıyor.

Trump’ı Senato’da kimin savunacağı şimdilik belirsiz.

Geçen yılki Senato yargılamasında Trump’ı savunan o dönemki Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone ve Patrick Philbin’in süreçte yer alması beklenmiyor.

Trump’ın danışmanı Jason Miller ise görevden ayrılmış bir başkanı Demokratlar’ın yargılama çabalarının ülke için çok kötü olduğunu belirtti.

Miller, hukuk ekibiyle ilgili son kararı henüz vermediklerini, kararın yakın zamanda verileceğini söyledi.

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