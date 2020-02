Trump’la Erdoğan’ı Anlatan Kitap: ‘GameChanger’

ABD’de siyasete atılan Erbil Günaştı’nın Erdoğan ve Trump’ın iyi ilişkilerinin dünyanın kaderini nasıl etkileyeceği konusunda öngörülerde bulunduğu kitap piyasaya çıktı. Günaştı, yaklaşık 15 yıl Türkiye’nin New York’taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Basın Müşavirliğinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında istifa edip siyasete atılmıştı.

İşte ben bunu yazdım ‘Oyun değiştirici’de. Dedim ki, ''Erdoğan ve Trump iki Kasımpaşalı’dır. İster külhanbeyi deyin ister başka türlü iltifat edin ancak gerçek budur. Çünkü Trump Queens’den gelmiştir Manhattan’a. Queens’den gelen yol New York’un doğusundan geçer. Manhattan’ın daha fakir ancak beyaz bölgesinden. Bu demektir ki, Trump sert bir mizaca ve yüreğe sahip olmasaydı bugün bu atmosferde başkan olamazdı.''

“ABD on yıl içinde dünyanın üçüncü büyük ülkesi olacak”

VOA Türkçe: Trump başarılı mı?

Günaştı: 2016 seçimlerinde böyle bir başkan yani Trump, ABD’nin başına geçmeseydi, Amerika’nın durumu daha da felaketti. Gelecek on yılda, Amerika, dünyanın en büyük birinci ekonomisi olmayacaktır. ABD’nin dünyanın üçüncü ekonomisi olması kesinleşmiştir. On yıl içinde ABD, Çin ve Hindistan’ın ardında yer alacak. On yıl içinde Endonezya dördüncü büyük ekonomi, Türkiye ise beşinci büyük ekonomi olacak. İşte ben bunları da açık açık bu şekilde bunu ‘Oyun değiştirici’de yazdım. Kısacası Erdoğan’la Trump’i aynı kefeye koydum. Şu ana kadar ABD’nin en başta gelen radyo ve televizyonlarının yaklaşık ellisi beni yayına çıkardı. Aralıksız yarım saat ya da bir saat ve kitapta olan olmayanları anlattım Türkiye, ABD, Erdoğan, Trump hakkında. Cumhuriyetçi senatörlerle dalga geçici, Obama, Bush ve Clinton’ı eleştiren açıklamalarda bulundum. Bana çok iyi reyting yapıyorsun tekrar programa gelir misin dediler ve demeye devam ediyorlar. Dinleyebilirsiniz hepsi online’da www.erbilgunasti.com/books bölümünde.