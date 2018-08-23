HABER

Trump’la Güney Afrika Arasında Söz Düellosu

23.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da hükümetin beyazların elindeki arazi ve çiftliklere el koyduğunu ve bu durumu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun araştırmasını istediğini söyledi. Güney Afrika bu iddiayı sert bir dille reddetti

Trump’la Güney Afrika Arasında Söz Düellosu

ABD Başkanı Donald Trump, attığı teweet mesajında Güney Afrika hükümetini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, tweet mesajında “Güney Afrika’da hükümet tarafından beyazların elindeki çiftliklere el konulması konusunu” Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun araştırmasını istediğini söyledi. Trump, “bu ülkede işlenen çok sayıda çiftçi cinayetinin” de Pompeo’nun tarafından araştırılacağını kaydetti.

Başkan, tweet mesajının sonuna Fox News haber kanalının sunucularından Tucker Carlson’u da etiketleyerek, muhafazakar görüşlü gazetecinin “Güney Afrika hükümeti, beyaz çiftçilerin topraklarına el koyuyor” şeklindeki iddiasını twit’ine dahil etti.

“Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan, Güney Afrika’da hükümetin arsa ve çiftliklere el konup kamulaştırılması konusunu ve çok sayıda çiftçinin öldürülmesini etraflıca araştırmasını istedim. ‘Güney Afrika hükümeti, beyaz çiftçilerin topraklarına el koyuyor.”@tuckercarlsonj@FoxNews

Güney Afrika’dan tepki

Güney Afrika hükümeti Trump’a tepki gösterdi ve “Bu dar görüşlü yaklaşmı reddediyoruz. Bu sadece ülkemizi bölmeyi ve sömürgeci geçmişi tekrar gün ışığına çıkarmay amaçlıyor” dedi.

PARTNERBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntemBu fotoğraftaki koyunu görebildiniz mi? Akılalmaz yöntem
Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiasıRusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası
Kalın’dan 'ABD Türkiye Ekonomisini Hedef Alıyor' SuçlamasıKalın’dan 'ABD Türkiye Ekonomisini Hedef Alıyor' Suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Trump'a büyük şok! Yürürlüğe girdi

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Turizmcilerden 'İzin vermeyeceğiz' diyen Bakan'a yanıt!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Ali Ağaoğlu helikopterle gelip el öptü!

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe FC Zürich'ten Michael Frey ile 4 yıllık anlaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump'ın danışmanı TL'ye saldırıyı itiraf etti

Trump'ın danışmanı TL'ye saldırıyı itiraf etti

Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası

Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası

Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme

Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'

Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

Trump her şeyi itiraf etti! 'İki kadına para ödedim'

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

DEAŞ'ın üstlendiği Paris saldırısının arkasından aile içi katliam çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.