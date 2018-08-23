Trump’la Güney Afrika Arasında Söz Düellosu

ABD Başkanı Donald Trump, attığı teweet mesajında Güney Afrika hükümetini hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, tweet mesajında “Güney Afrika’da hükümet tarafından beyazların elindeki çiftliklere el konulması konusunu” Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun araştırmasını istediğini söyledi. Trump, “bu ülkede işlenen çok sayıda çiftçi cinayetinin” de Pompeo’nun tarafından araştırılacağını kaydetti.

Başkan, tweet mesajının sonuna Fox News haber kanalının sunucularından Tucker Carlson’u da etiketleyerek, muhafazakar görüşlü gazetecinin “Güney Afrika hükümeti, beyaz çiftçilerin topraklarına el koyuyor” şeklindeki iddiasını twit’ine dahil etti.

“Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan, Güney Afrika’da hükümetin arsa ve çiftliklere el konup kamulaştırılması konusunu ve çok sayıda çiftçinin öldürülmesini etraflıca araştırmasını istedim. ‘Güney Afrika hükümeti, beyaz çiftçilerin topraklarına el koyuyor.”@tuckercarlsonj@FoxNews

Güney Afrika’dan tepki

Güney Afrika hükümeti Trump’a tepki gösterdi ve “Bu dar görüşlü yaklaşmı reddediyoruz. Bu sadece ülkemizi bölmeyi ve sömürgeci geçmişi tekrar gün ışığına çıkarmay amaçlıyor” dedi.

