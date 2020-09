Trump’la İlgili Kitaplara Bir Yenisi Ekleniyor

Trump hakkında en çok ses getiren kitaplardan bir diğeri de yeğeni Mary Trump tarafından kaleme alındı. Bu yaz piyasaya çıkan ve yayınlanıp-yayınlanmaması konusu mahkemelik olan kitap, “Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?” (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man) başlığını taşıyor.

Hakkındaki kitaplar satış rekorları kırdı

Trump göreve geldikten sonra kampanyası, idaresi, politikaları, iş hayatı, özel yaşamı hatta golf maçlarıyla ilgili birçok kitap yayınlandı ve bunların birçoğu rekor satış rakamlarına ulaştı. Eski FBI Başkanı James Comey, Beyaz Saray’da iletişim direktörü olarak sadece 11 gün görev yapan Anthony Scaramucci, diğer bir Beyaz Saray iletişim danışmanı Cliff Sims, Başkan Trump’ın eski yardımcılarından Omarosa Manigault Newman, hatta sadece “üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi” olarak tanımlanan kimliği belirsiz bir kişi dahil Beyaz Saray’da ya da yönetimin içerisinde görev yapmış çok sayıda isim de Trump hakkında kitap yazanlar listesine dahil oldu.

Son dört yılda özellikle Trump’la ilgili 1200’ün üzerinde kitap piyasaya çıkarken, eski Başkan Barack Obama’nın ilk döneminde bu rakam 500 civarındaydı.

Trump’ı savunan kitaplar da yazıldı

Trump hakkındaki kitaplar sadece Başkan’ı eleştiren kitaplar olmakla kalmadı, Başkan’ı savunan da çok kitap yazıldı. Çoğunluğu muhafazakar yazarlar tarafından kaleme alınan bu kitaplar arasında, Edward Klein’in “Topyekün Savaş: Trump’ı Yok Etme Planı” (All Out War: The Plot to Destroy Trump), Lee Smith’in “Daimi Darbe” (The Permanent Coup), Gregg Jarrett’ın “Rusya Oyunu: Hillary Clinton’ı Aklamak ve Donald Trump’a Komplo Kurmak İçin Yasadışı Plan” (The Russia Hoax: The Illicit Scheme to Clear Hillary Clinton and Frame Donald Trump) ve David Horowitz’in “Baskın: Trump Solu Ezecek ve Kazanacak” (BLITZ: Trump Will Smash the Left and Win) başlıklı kitapları yer alıyor. Fox Business kanalının sunucularından Lou Dobbs’un da yakında “Trump Yüzyılı: Başkanımız Tarihin Akışını Nasıl Ebediyen Değiştirdi?” (The Trump Century: How Our President Changed the Course of History Forever) başlıklı kitabının piyasaya çıkması bekleniyor. Bunların yanında eski Beyaz Saray sözcüleri Sarah Huckabee Sanders ve Sean Spicer da anı kitapları yayınladı.