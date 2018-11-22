Trump’la İstihbarat Camiasının Yıldızı Barışmıyor

Başkan Donald Trump’la istihbarat camiasının ileri gelenleri arasındaki uçurum genişliyor.

Trump hem haftasonunda katıldığı televizyon programında hem de ertesi gün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, ABD’nin Usame Bin Ladin’i aslında çok daha önceden yakalamış olması gerektiği çıkışında bulundu.

Fox News’a mülakatında Trump, eski El Kaide lideri ve örgütün kurucusu Bin Ladin’in öldürüldüğü operasyonu yöneten emekli amiral William McRaven’ı “Hillary Clinton ve Obama destekçisi” olarak niteledi.

McRaven, Trump’ın başkanlığını daha önce defalarca eleştirmiş, “ülkeyi bölen, dünya sahnesinde ABD açısından utanç verici ve küçük düşürücü” olarak tanımlamıştı.

Trump’ın bu sert sözlerinin ardından McRaven, son seçimlerde Hillary Clinton ya da bir başkasını desteklemediğini belirtti ancak “ikisi için de çalıştığı Başkan Barack Obama ve Başkan George W. Bush’un hayranı olduğunu”, hangi siyasi partiden olduklarına bakmadan “makamın itibarını devam ettiren ve bu makamı zorlu zamanlarda ülkeyi biraraya getirmek için kullanan” tüm başkanlara hayranlık duyduğunu kaydetti.