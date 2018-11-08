Trump'la tartışan gazetecinin akreditasyonu iptal edildi

Beyaz Saray CNN muhabirinin akreditasyonunu iptal etti.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre ara seçimleri sonrasında Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısına CNN muhabiri Jim Acosta ile yaşadığı tartışma damgasını vurdu. Gazetecinin göçmenlerle ilgili sorusuna Trump sinirlenerek yanıt verdi. Muhabirin başka bir soru sormak ve mikrofonu bırakmak istememesi üzerine Trump, "Doğrusu bu ülkeyi benim yönetmeme izin vermelisin. CNN için çalışıyorsun ve bunu iyi yapsaydın reytingleriniz çok daha iyi olurdu, yeter!" dedi. Beyaz Saray çalışanı bir kadının mikrofonu elinden almasına izin vermeyen Acosta'nın Rusya soruşturması ve özel yetkili savcı Robert Mueller ile ilgili soru sormaya çalışması üzerine Trump önce kürsüden uzaklaştı. Kısa süre sonra muhabirin mikrofonu bırakması üzerine yeniden kürsüye dönen Trump, "Berbat, utanmaz bir insansın... Dünyaya CNN'in yaptığı gibi yalan haber yayarsanız, o zaman halk düşmanısız. CNN Acosta gibi insanları çalıştırdığı için utanmalı" dedi.

Acosta daha sonra sosyal medya nesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'a alınmadığını belirtti. Gazeteci, "Az önce Beyaz Saray'a girişime izin verilmedi. Gizli servis saat 20.00'deki televizyon programım için Beyaz Saray'a giremeyeceğim konusunda beni bilgilendirdi" mesajını paylaştı.