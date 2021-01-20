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Trump'tan 140'tan Fazla Kişi İçin Af Kararı

20.01.2021 14:39 | Son Güncelleme:
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Trump'tan 140'tan Fazla Kişi İçin Af Kararı

Başkan Donald Trump, görevi süresinin dolmasına saatler kala 140’tan fazla kişi için af kararı çıkardı. Trump’ın af çıkardığı isimler arasında eski Beyaz Saray danışmanlarından Steve Bannon da bulunuyor

Başkan Donald Trump, görevindeki son saatlerinde 140’tan fazla kişi için af kararı çıkardı.

Trump’ın af çıkardığı isimler arasında eski Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon da bulunuyor. Başkan Trump’ın kendisi, ailesi ve kişisel avukatı Rudy Guiliani’nin özel af kararı çıkarılanlar listesinde yer almadığı belirtildi.

Başkan Trump, görevinin son bulmasına yaklaşık 12 saat kala özel af listesini açıkladı. Joe Biden, yapılacak yemin töreniyle öğlen 12’de başkanlık görevini devralacak.

Reuters haber ajansının Beyaz Saray’a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre danışmanları, Başkan Trump’la, kendisi ve ailesi için af kararı almaması, aksi takdirde suçlarını kabul etmiş gibi görüneceği konusunda uzun tartışmalar yaptı.

Başkanın özel af kararı aldığı isimlerden Steve Bannon, Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasının önemli danışmanlarından biriydi. Bannon, geçen yıl, Başkan Trump’ın seçim vaatlerinden olan ABD-Meksika sınırındaki duvar inşası için topladığı bağışları zimmetine geçirmekle suçlandı. Bannon suçlamaları reddediyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Bannon için "siyasi zekasıyla tanınan, muhafazakar hareketin önemli liderlerinden biri" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray yetkililerinin, Başkan Trump’a, Steve Bannon için de af kararı almaması konusunda tavsiyelerde bulunduğu belirtiliyor.

Trump ve Bannon arasındaki soğuyan ilişki, Bannon’ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını desteklemesiyle son aylarda yeniden ısınmıştı.

140’tan fazla kişinin yer aldığı özel af listesinde Trump’ın seçim kampanyası için bağış toplayan Elliot Broidy de var. Broidy, geçen yıl yabancılar adına yürütülen lobi faaliyetlerini düzenleyen yasayı çiğnediği suçlamalarını kabul etmişti.

Listedeki isimlerden Detroit eski Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick, yolsuzluk suçlamalarıyla son 7 yıldır hapiste bulunuyor. Kilpatrick’in 21 yıl daha hapis cezası vardı.

Federal silah yasalarını çiğneme suçuyla yargılanan rap şarkıcıları Lil Wayne ve Kodak Black de af listesinde yer alan isimlerden.

Başkan Trump’ın kişisel avukatı olan ve Trump’ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili yasal adımları atan Rudy Guiliani’ye şu an yöneltilmiş herhangi bir suçlama yok. Ancak savcılar, Guiliani’nin Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütüyor.

Temsilciler Meclisi 14 Ocak’ta, Trump destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesi sonrasında, “ayaklanmayı teşvik” ettiği gerekçesiyle Başkan Trump hakkında azil kararı aldı.

Senato’da yapılacak yargılama sonucundaki oylamada Trump suçlu bulunursa bir daha başkanlık adayı olması yasal olarak engellenecek.

Başkanlar af gerekçelerini açıklamak zorunda değil

ABD Anayasası’nda yer alan af çıkarma hakkı, başkanlara verilmiş en geniş yetkilerden biri. Başkanın çıkardığı af, işlenmiş ve yargılanmış suçların yanı sıra, henüz yasal süreçlerin başlatılmadığı durumları da kapsayabiliyor.

Başkanların verdiği özel af kararını hükümetin diğer organlarının denetleme yetkisi yok ve başkanlar neden af kararı aldıklarını da açıklamak zorunda değiller.

Ancak başkanlık af kararları sadece federal suçları kapsıyor ve eyaletler nezdindeki suç ve suçlamalar karşısında geçerli olmuyor.

Öne çıkan müttefikler

Steve Bannon, Başkan Trump’ın af kararı aldığı, siyasi olarak kendine yakın isimler arasında yer alan son kişi.

Başkan Trump, eski Rus büyükelçisiyle görüşmeleriyle ilgili Federal Soruşturma Bürosu FBI’a yalan söylediği için suçlu bulunan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve Kongre’nin 2016 seçimlerine Rus müdahalesini araştırdığı soruşturmada yalan ifade veren Roger Stone’un için de af kararı almıştı.

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