Trump'tan 140'tan Fazla Kişi İçin Af Kararı

Başkan Donald Trump, görevindeki son saatlerinde 140’tan fazla kişi için af kararı çıkardı. Trump’ın af çıkardığı isimler arasında eski Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon da bulunuyor. Başkan Trump’ın kendisi, ailesi ve kişisel avukatı Rudy Guiliani’nin özel af kararı çıkarılanlar listesinde yer almadığı belirtildi. Başkan Trump, görevinin son bulmasına yaklaşık 12 saat kala özel af listesini açıkladı. Joe Biden, yapılacak yemin töreniyle öğlen 12’de başkanlık görevini devralacak. Reuters haber ajansının Beyaz Saray’a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre danışmanları, Başkan Trump’la, kendisi ve ailesi için af kararı almaması, aksi takdirde suçlarını kabul etmiş gibi görüneceği konusunda uzun tartışmalar yaptı. Başkanın özel af kararı aldığı isimlerden Steve Bannon, Trump’ın 2016’daki seçim kampanyasının önemli danışmanlarından biriydi. Bannon, geçen yıl, Başkan Trump’ın seçim vaatlerinden olan ABD-Meksika sınırındaki duvar inşası için topladığı bağışları zimmetine geçirmekle suçlandı. Bannon suçlamaları reddediyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Bannon için "siyasi zekasıyla tanınan, muhafazakar hareketin önemli liderlerinden biri" ifadeleri kullanıldı. Beyaz Saray yetkililerinin, Başkan Trump’a, Steve Bannon için de af kararı almaması konusunda tavsiyelerde bulunduğu belirtiliyor. Trump ve Bannon arasındaki soğuyan ilişki, Bannon’ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını desteklemesiyle son aylarda yeniden ısınmıştı. 140’tan fazla kişinin yer aldığı özel af listesinde Trump’ın seçim kampanyası için bağış toplayan Elliot Broidy de var. Broidy, geçen yıl yabancılar adına yürütülen lobi faaliyetlerini düzenleyen yasayı çiğnediği suçlamalarını kabul etmişti. Listedeki isimlerden Detroit eski Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick, yolsuzluk suçlamalarıyla son 7 yıldır hapiste bulunuyor. Kilpatrick’in 21 yıl daha hapis cezası vardı. Federal silah yasalarını çiğneme suçuyla yargılanan rap şarkıcıları Lil Wayne ve Kodak Black de af listesinde yer alan isimlerden. Başkan Trump’ın kişisel avukatı olan ve Trump’ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili yasal adımları atan Rudy Guiliani’ye şu an yöneltilmiş herhangi bir suçlama yok. Ancak savcılar, Guiliani’nin Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütüyor.