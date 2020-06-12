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Trump’tan 4 Aşamalı Reform Planı

12.06.2020 02:12 | Son Güncelleme

Başkan Trump, George Floyd protestolarının ardından gündeme gelen polis şiddeti ve eşitsizlik sorunlarına çözüm önerilerini görüşmek üzere dini inanç liderleri, güvenlik yetkilileri ve küçük işletme sahipleriyle Teksas’ta bir araya geldi

Trump’tan 4 Aşamalı Reform Planı

ABD Başkanı Donald Trump George Floyd protestolarının ardından gündeme gelen polis şiddeti ve eşitsizlik sorunlarına çözüm önerilerini görüşmek üzere dini inanç liderleri, güvenlik yetkilileri ve küçük işletme sahipleriyle Teksas’ta bir araya geldi. Polislerin eğitimine daha fazla yatırım yapılacağını belirten Trump, 4 adımdan oluşan bir yol haritası açıkladı.

Teksas eyaletinin Dallas kentine giden Başkan Trump buradaki konuşmasının başında ülkedeki protestolar ve olaylara değinerek bazı protestocuların polisin bütçesinin kesilmesi ya da polis teşkilatlarının lağvedilip yeniden yapılandırılması çağrılarına atıfta bulundu. ABD Başkanı, “Bazıları kutuplaşmayı körüklemeye ve aşırıcı bir gündemi zorlamaya çalışıyor. Polis kuvvetlerinden kurtulmak istiyorlar” dedi.

ABD’de polis teşkilatı içinde “birkaç çürük elma” olduğu ve ''polisin işini yapmasına müsaade edilirse harika bir iş çıkarcaklarına” ilişkin görüşünü yineledi. Sık sık Twitter’dan büyük harflerle paylaştığı “Kanun ve düzen” mesajını buradaki konuşmasında da tekrarladı. ABD Başkanı Trump, milyonlarca Amerikalı’nın ırkçı olarak yaftalanarak ilerleme sağlanamayacağını söyledi.

Başkan Trump, bu mesajlarından sonra, George Floyd protestolarının ardından tartışılan polis reformu konusunda yönetim olarak uygulamayı planladıkları yol haritasını açıkladı. Başkan Trump Teksas’ta açıkladığı 4 adımdan oluşan planın unsurlarını şu şekilde sıraladı:

- Azınlık toplumlarında ekonomik kalkınmanın sağlanması. Sermayeye daha kolay ve hızlı erişimin sağlanması,

- Sağlık alanındaki eşitsizliklerin giderilmesi,

- Polis teşkilatının mümkün olan en iyi eğitimi almasının sağlanması ve en iyi ekipmana sahip olması,

- Kongre’nin “Okul tercihi” imkanı sağlayan yasa tasarısı konusunda harekete geçmesi.'

Yerel siyah yetkililer davetli listesinde yer almadı

Başkan Trump’a ziyaretinde Adalet Bakanı William Barr, Bayındırlık ve İskan Bakanı Ben Carlson ve ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Jerome Adams da katıldı. Toplantıda Trump’a dini konularda danışmanlık yapan din adamı Robert Morris de bir konuşma yaptı.

Ancak Teksas’taki toplantının davetli listesinde Dallas Emniyet Müdürü Renee Hall, Dallas County Şerifi Marian Brown ve Bölge Savcısı John Creuzot gibi yerel düzeyde siyah yetkililerin yer almaması dikkat çekti.

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