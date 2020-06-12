Trump’tan 4 Aşamalı Reform Planı

ABD Başkanı Donald Trump George Floyd protestolarının ardından gündeme gelen polis şiddeti ve eşitsizlik sorunlarına çözüm önerilerini görüşmek üzere dini inanç liderleri, güvenlik yetkilileri ve küçük işletme sahipleriyle Teksas’ta bir araya geldi. Polislerin eğitimine daha fazla yatırım yapılacağını belirten Trump, 4 adımdan oluşan bir yol haritası açıkladı.

Teksas eyaletinin Dallas kentine giden Başkan Trump buradaki konuşmasının başında ülkedeki protestolar ve olaylara değinerek bazı protestocuların polisin bütçesinin kesilmesi ya da polis teşkilatlarının lağvedilip yeniden yapılandırılması çağrılarına atıfta bulundu. ABD Başkanı, “Bazıları kutuplaşmayı körüklemeye ve aşırıcı bir gündemi zorlamaya çalışıyor. Polis kuvvetlerinden kurtulmak istiyorlar” dedi.

ABD’de polis teşkilatı içinde “birkaç çürük elma” olduğu ve ''polisin işini yapmasına müsaade edilirse harika bir iş çıkarcaklarına” ilişkin görüşünü yineledi. Sık sık Twitter’dan büyük harflerle paylaştığı “Kanun ve düzen” mesajını buradaki konuşmasında da tekrarladı. ABD Başkanı Trump, milyonlarca Amerikalı’nın ırkçı olarak yaftalanarak ilerleme sağlanamayacağını söyledi.