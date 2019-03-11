Trump’tan 4,7 Trilyon Dolar Bütçe İsteği

Başkan Donald Trump 2020 mali yılı için 4,7 trilyon dolar bütçe önerdi. Bütçede kesintilerin yanı sıra Meksika sınırına inşa edilmesini planlanan duvar için 8,6 milyar dolarlık fon talebi dikkat çekiyor.
Bütçe önerisi Ekim ayında hükümetin kapanma olasılığını yeniden gündeme getiriyor. Zira Trump bütçede Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 8,6 milyar dolar talep ediyor. Bu rakam ulusal acil durum ilan ederek elde etmeyi planladığı orandan da fazla.
Bütçede askeri harcamalar konusunda önemli artış söz konusu. Böyle bir artışa bazı Cumhuriyetçiler de karşı.
Bu yılın Eylül ayında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamazsa hükümet yeniden kapanabilir.
Diğer daireler arasında özellikle Çevre Koruma Diresi, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda önemli oranda kesintilere gidilmesi, Ticaret Bakanlığı bütçesinin ise artması öngörülüyor.
Demokratlar’dan Trump’ın bütçe önerisine tepki gecikmedi. Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komisyonu Başkanı Nita Lowey Trump’ın bütçe önerisinin partilerüstü destek görmesinin hiç şansı olmadığını kaydetti.
Trump’ın Cumhuriyetçi Parti’deki müttefikleri de bütçe önerisini peksıcak karşılamadı.
Senato Bütçe Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Mike Enzi, Kongre’nin öncelikleriyle Trump’ın önceliklerinin nasıl uyumlu hale getirileceğini değerlendireceklerini kaydetti.
Trump’ın bütçe önerisinde kesintilerin gelecek yıllardaki açığı kapatmada çok az etkisi olacağı yorumları yapılıyor. Bütçe gelirlerin çok daha üzerinde harcamaların yapılmasını içeriyor.
Bütçede 2019, 2020 ve 2021 için 1,1 trilyon dolar, 2022 için de 1 trilyon dolar açık öngörülüyor.
Açıkların 22 trilyon dolarlık mevcut borca ekleneceği ve bütçe üzerinde daha fazla yük oluşturacağı değerlendirmeleri yapılıyor. Örneğin Beyaz Saray gelecek yıl borç için 482 milyar dolar faiz ödemesi öngörüyor. Bu rakam milyonlarca insana sağlık konusunda yararlar sağlayan Medicaid bütçesinden daha fazla.
Trump bütçede askeri harcamalar ve sınır güvenliğine ciddi miktarda ödenek ayırmayı sürdürüyor. Bütçede Uzay Gücü ve Uzay Komutanlığı için de para ayrıldı.
Trump’ın önerisinde savunma bütçesi 2019’dan yüzde 5 fazla artışla 750 milyar dolara yükseltildi.
Gelecek 10 yıl boyunca bütçenin 56 trilyon dolar harcaması öngörülüyor.
Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokratlar’ın Trump’ın 2020 bütçesi isteğine onay vermesi pek kolay görünmüyor. Başkan Trump’ın bu konuyu 2020 seçimleri için siyasi malzeme yapacağı yorumları yapılıyor.
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