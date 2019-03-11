Trump’tan 4,7 Trilyon Dolar Bütçe İsteği

Başkan Donald Trump 2020 mali yılı için 4,7 trilyon dolar bütçe önerdi. Bütçede kesintilerin yanı sıra Meksika sınırına inşa edilmesini planlanan duvar için 8,6 milyar dolarlık fon talebi dikkat çekiyor.

Bütçe önerisi Ekim ayında hükümetin kapanma olasılığını yeniden gündeme getiriyor. Zira Trump bütçede Meksika sınırına inşa edilmesini istediği duvar için 8,6 milyar dolar talep ediyor. Bu rakam ulusal acil durum ilan ederek elde etmeyi planladığı orandan da fazla.

Bütçede askeri harcamalar konusunda önemli artış söz konusu. Böyle bir artışa bazı Cumhuriyetçiler de karşı.

Bu yılın Eylül ayında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamazsa hükümet yeniden kapanabilir.

Diğer daireler arasında özellikle Çevre Koruma Diresi, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda önemli oranda kesintilere gidilmesi, Ticaret Bakanlığı bütçesinin ise artması öngörülüyor.

Demokratlar’dan Trump’ın bütçe önerisine tepki gecikmedi. Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komisyonu Başkanı Nita Lowey Trump’ın bütçe önerisinin partilerüstü destek görmesinin hiç şansı olmadığını kaydetti.