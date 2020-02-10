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Trump’tan 4,8 Trilyon Dolarlık Bütçe

10.02.2020 00:16 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Pazartesi günü 4,8 trilyon dolarlık bütçe açıklayacak. Wall Street Journal gazatesinin haberine göre bütçede güvenlik ağı programlarıyla dış yardımlardan ciddi kesintiler yapılması öngörülüyor

Trump’tan 4,8 Trilyon Dolarlık Bütçe

Başkan Donald Trump Pazartesi günü 4,8 trilyon dolarlık bütçe açıklayacak. Wall Street Journal gazatesinin haberine göre bütçede güvenlik ağı programlarıyla dış yardımlardan ciddi kesintiler yapılması öngörülüyor.

Gazetenin Trump yönetiminden üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre bütçe 1 Ekim 2021’den itibaren askeri harcamaları yüzde 0,3 arttırarak 740 milyar dolara çıkartmayı hedefliyor.

Habere göre bütçede savunma alanına ve savaş muhariplerine de daha fazla pay ayrılması bekleniyor.

Trump’ın Pazartesi açıklaması beklenen bütçenin Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden geçmesiyse beklenmiyor.

Gazeteye göre bütçede harcamaların 10 yılda 4,4 trilyon dolara indirilmesi öngörülüyor. Trump’ın bütçesinin zorunlu harcama programlarından 2 trilyon dolar tasarruf etmesi öngörülüyor.

Buna Medicare reçeteli ilaç fiyatlarında yapılacak 130 milyar dolarlık değişiklik, Medicare ve gıda karnesi gibi güvenlik ağı programlarında yapılacak 292 milyar dolarlık kesinti ve federal engelli yardımı uygunluk kriterlerinin sıkılaştırılmasıyla kesilecek 70 milyar dolar da dahil.

Bütçe önerisinde dış yardımların yüzde 21 azaltılması öngörülüyor. Buna göre 55.7 milyar dolar olan dış yardım 44.1 milyar dolara düşecek.

Ukrayna’ya yönelik yardım ise 2020’deki seviyesinde kalacak.

Yönetimden yetkililer Trump’ın DFC’ye olan kaynak desteğini 150 milyon dolardan 700 milyon dolara çıkartılmasını istediğini kaydetti.

DFC, Çin’in büyüyen ekonomik etkisine karşı koymak için oluşturulmuş bir kuruluş.

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