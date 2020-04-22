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Trump’tan 60 günlük göç yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.04.2020 09:12 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, korona krizi nedeniyle göçmenlere verilen yeşil kart uygulamasını 60 günlüğüne askıya alıyor.

Trump’tan 60 günlük göç yasağı

Trump kararı yarın imzalayacak.ABD Başkan Donald Trump'ın dün yaptığı ülkeye göçü durduracağına ilişkin açıklamasının ayrıntıları belli oldu. Trump'ın imzalayacağı kararname ile göçmenlere kalıcı çalışma ve ikamet izni sağlayan yeşil kart uygulaması 60 gün askıya alınacak.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, ekonomik nedenlerle alınan bu yasağın daha sonra uzatılabileceğini de sözlerine ekledi.

Trump, kararın ABD’de geçici olarak ikamet izni bulunanları ise kapsamadığını belirtti.

İstihdam vurgusu

Göçü askıya almanın ülke normale dönünce "işsiz Amerikalıları iş için en ön sıraya" koyacağını belirten Trump, "Virüs nedeniyle işini kaybeden Amerikalıların yerine dışardan gelen yeni göçmenlere istihdam sağlanması yanlış ve adaletsiz olurdu. İlk önce Amerikalı çalışanlarla ilgilenmeliyiz“ dedi.

ABD’de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon kişinin işini kaybettiği bildiriliyor.

Trump ABD'de göçmenlerin ülkeye giriş koşullarını zorlaştırmayı 2020'deki başkanlık seçimi kampanyasının da ana gündem maddesi haline getirmişti. Trump’ın şimdi bu kararı alması ise krizi bahane ederek uzun süredir planlanan bir amaca hizmet etmekle eleştiriliyor.

ABD'de yeşil kart uygulamasıyla yılda ortalama 1 milyon 100 bin kişiye kişiye ülkede süresiz oturum ve çalışma hakkı sağlıyor.

Senato yardım paketini onayladı

Öte yandan koronavirüs salgınından etkilenen ABD ekonomisini ve hastaneleri desteklemek üzere hazırlanan 484 milyar dolarlık yardım paketi ise Senato'dan oybirliğiyle geçti. Teklifin Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Bu teklif ABD'nin dördüncü koronavirüs yardım paketi oldu. Yaklaşık 43 bin Amerikalı'nın hayatını kaybetmesine yol açan salgınla mücadele için geçen aydan bu yana açıklanan paket tutarı 3 trilyon doları buldu.

Reuters, AFP / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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