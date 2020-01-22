Trump'tan AB Üretimi Otomobillere Yüzde 25 Vergi Tehdidi

Amerika Başkanı Donald Trump, orta sınıf Amerikalılar için vergi avantajı müjdesi verirken Avrupa Birliği’ni yeni vergiler uygulamakla tehdit etti.

Davos Zirvesi kapsamında Isviçre’de bulunan Amerika Başkanı Trump, Fox Business ekonomi kanalına bir röportaj verdi. Röportajında Amerika’da orta sınıfı ilgilendiren ciddi bir vergi indirimine gideceklerinin müjdesini verdi.

Trump, “90 gün içerisinde orta sınıf için bir vergi indiriminin duyurusunu yapacağız. Çok büyük bir indirim olacak” dedi.

Ülke içerisindeki vergi kesinti haberine karşılık ABD Başkanı AB ülkelerini yeni vergi uygulamakla tehdit etti. Trump, Avrupalı otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin arttırılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı, “Nihayetinde eğer bir anlaşma sağlayamazsak, onların ürettiği otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getireceğiz. Çok kolay bu” dedi.

