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Trump’tan ABD Şirketlerine 5G Mesajı 

21.02.2019 20:46 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Amerikan telekomünikasyon şirketlerini daha hızlı 5G kablosuz iletişim ağı kurulmasına yönelik çalışmalarına ivme kazandırmaya çağırdı. Trump Amerikan şirketlerinin bu konuda başka ülkelerin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu

Trump’tan ABD Şirketlerine 5G Mesajı 

Başkan Donald Trump, Amerikan telekomünikasyon şirketlerini daha hızlı 5G kablosuz iletişim ağı kurulmasına yönelik çalışmalarına ivme kazandırmaya çağırdı. Trump Amerikan şirketlerinin bu konuda başka ülkelerin gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya oldukları uyarısında bulundu.

Trump Twitter’dan paylaştığı mesajında “Amerikan şirketleri çabalarını hızlandırmalı. Yoksa geride kalacaklar” diye yazdı.

Trump “Amerika’nın şu anda daha ileri teknolojileri bloke ederek değil, rekabet içinde bu yarışı kazanmasını istiyorum” mesajını paylaştı. “Bloke etmek” ifadesiyle neyi kastettiğine ilişkin bir ayrıntı vermedi. Beyaz Saray yetkilileri de yorum yapmadı.

​Trump yönetimi, pek çok endüstriye yardımcı olacak daha hızlı iletişim sistemlerinin kurulması sürecini hızlandırmak için yöntem arayışında.

Geçen yıl Federal Komünikasyon Komisyonu Başkanı (FCC) yerel ücret miktarlarını düşürerek ve daha hızlı uygulama değerlendirmesi talebinde bulunarak 5G sisteminin kurulması önündeki bariyerlerin kaldırılması amacıyla harekete geçmişti.

Cumhuriyetçi Başkan Trump yönetimi bir yandan da diğer ülkeleri güvenlik gerekçesiyle 5G sistemlerini Çin telekomünikasyon şirketi Huawei’den almamaları konusunda uyarıyor.

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