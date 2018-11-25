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Trump'tan ABD'ye gelmek isteyen göçmen konvoyuna tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 04:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenlerin, mahkeme onayı olmadan hiçbir şekilde ülkeye alınmayacağını açıkladı - Trump: - "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde çok güçlü politikamız 'yakala ve tutukla' şeklindedir"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 bin kişilik göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme onayı olmadan ülkeye alınmayacağını belirtti.

Trump, Orta Amerika'dan yola çıkan ve ABD'nin güney sınırına ulaşan göçmenlere ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Mahkeme onayı olmadığı sürece hiçbir göçmenin ülkeye alınmayacağını vurgulayan Trump, "Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde çok güçlü politikamız 'yakala ve tutukla' şeklindedir." ifadesini kullandı.

Trump, göçmenlerin Meksika'da kalacağını belirterek gerekli görülmesi halinde güney sınırlarının tamamen kapatılacağını kaydetti.

Donald Trump, "ABD'nin onlarca yıldır süren tacizden sonra artık bu pahalı ve tehlikeli duruma müsamaha göstermesinin bir yolu yok!" ifadesini kullandı.

- Meksika ile anlaşma yok

Washington Post gazetesinde bugün yer alan haberde, Trump yönetiminin Meksika’da göreve gelmek üzere olan yeni hükümetle anlaşarak ABD'ye iltica etmek isteyen göçmenlerin ABD sınır güvenlik görevlilerince yasal işlemleri yapılana kadar Meksika'da bekleyecekleri ileri sürüldü.

Konuya ilişkin açıklama yapan Meksika hükümetinin dışişleri bakanı adayı Olga Sanchez, iddiayı reddederek herhangi bir anlaşma yapılmadığını belirtti.

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