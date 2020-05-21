Trump’tan Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilme kararı

Karar, Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması’nın akıbetine ilişkin de soru işaretlerine yol açtı.ABD’nin 30’un üzerinde ülkenin birbirlerinin hava sahasında gözlem amaçlı uçuşlarına olanak sağlayan ve Rusya’nın da taraf olduğu "Açık Semalar Anlaşması'ndan" çekileceği açıklandı. Donald Trump yönetiminin bu kararına Moskova’nın anlaşmayı ihlal etmesi gerekçe gösterildi.

Washington'ın bu adımının Moskova’yla ilişkilerde gerginliğe yol açabileceği ve bazı Kongre üyelerinin yanı sıra ABD’nin Avrupalı müttefiklerini de kızdırabileceği belirtiliyor.

İlk ortaya çıkış amacı Rusya ve ABD arasında güven tesis ederek çatışma riskini bertaraf etmek olan fikir, 1955’te ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yönetimine sunulmuş, ancak teklif reddedilmişti. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ancak 2002’de mümkün olmuş ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ülke anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşmaya dahil olan ülkeler, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmenin yanı sıra silahlanma ve diğer anlaşmaların uygulanmasını denetleme amacına yönelik olarak toprakları üzerinde keşif uçuşlarına izin veriyor. Yalnızca Rusya, belirli bölgeler üzerindeki uçuşları kısıtlamıştı.