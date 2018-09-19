HABER

Trump'tan Adalet Bakanı Sessions'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Benim bir Adalet Bakanım yok. Bu çok üzücü. Jeff Sessions hakkında üzgünüm çünkü önce o bana geldi. Beni desteklediğini açıklayan ilk senatördü. Adalet Bakanı olmak istedi ama ben bunu (yaptığını) görmedim"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, birçok konuda Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan memnun olmadığını, "Benim bir Adalet Bakanım yok. Bu çok üzücü." sözleriyle ifade etti.

Amerikan "The Hill" gazetesine özel bir mülakat veren Trump, Adalet Bakanı Sessions konusundaki rahatsızlığını bir kez daha dile getirdi.

Başta Rusya soruşturması olmak üzere sınır güvenliği ve diğer birçok konuda Sessions'ın attığı adımlardan mutlu olmadığını belirten Trump, özellikle Sessions'ın kendini Rusya soruşturmasından geri çekmesini kabullenemediğini vurguladı.

Trump, "Benim bir Adalet Bakanım yok. Bu çok üzücü. Jeff Sessions hakkında üzgünüm çünkü önce o bana geldi. Beni desteklediğini açıklayan ilk senatördü. Adalet Bakanı olmak istedi ama ben bunu (yaptığını) görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Sessions'ı görevden alıp almayacağı ile ilgili soruya da yanıt veren Trump, "Jeff ile bu işin nasıl gideceğini göreceğiz. Jeff hakkında büyük bir hayal kırıklığı içindeyim." diye konuştu.

Daha önce de Trump'ın görevden alacağı iddia edilen Sessions, halen ABD Adalet Bakanı olarak görevine devam ederken, Trump'ın son çıkışı Sessions için "yolun sonunun gözüktüğü" şeklinde yorumlandı. Amerikan medyasında yer alan değerlendirmelerde, Trump ile Sessions arasındaki iplerin kopmak üzere olduğu iddia edildi.

Trump'ın seçim kampanyası döneminde kendisine destek veren ilk senatörlerden biri olan Sessions, bakanlık görevine başladıktan sonra Rusya soruşturmasına karışmayacağını açıklamış ve bu adımıyla Trump'ın tepkisini çekmişti. Önceki açıklamalarında, Sessions'ı eleştiren Trump, Adalet Bakanı'nın görevine son verip vermeyeceğiyle ilgili sorulara net yanıtlar vermemişti.

PARTNERDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktıDüğünde şok! Gelinle damat öpüşürken bir anda ortaya çıktı
Çobanbey’de Bölge Adliyesi ile spor tesisi açıldıÇobanbey’de Bölge Adliyesi ile spor tesisi açıldı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda "dev yarış"ın provası yapıldıİstanbul Yeni Havalimanı’nda "dev yarış"ın provası yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Jeff Sessions

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.