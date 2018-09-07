Trump'tan Adalet Bakanı'na çağrı: NYT makalesini soruştur

Gazeteden ise Trump'a tepki geldi.ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesine üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin yazdığı anonim makale hakkında soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu. Cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın "makalenin yazarının kim olduğunu soruşturması gerektiğini" çünkü konunun "milli güvenlik meselesi olduğunu düşündüğünü" söyledi. Trump aynı zamanda NYT'ye karşı harekete geçmeyi düşündüğünü de belirtti, ancak bunların ne olabileceğine dair bir bilgi paylaşmadı.

Trump'ın çağrısına ilişkin bir açıklama yayınlayan NYT, Trump'ı "hükümet yetkisini bariz biçimde kötüye kullanmakla" suçladı. Gazete, Adalet Bakanlığının bu tür bir işe girişmeyeceğinden emin olduklarını ifade etti. Açıklamada, "Başkan'ın tehditleri, hem makalenin yazarının kimliğini korumamız gerektiğini kanıtlıyor hem de özgür ve bağımsız medyanın Amerikan demokrasisi için taşıdığı önemi hatırlatıyor" ifadeleri kullanıldı.