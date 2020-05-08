Trump’tan Adalet Bakanına Övgü: “Tarih Kitaplarına Geçecek”

ABD Başkanı Trump Cuma günü Fox News kanalında katıldığı programda Adalet Bakanı William Barr’ı övdü. Trump, “Bill Barr inanılmaz bir güven ve cesaret adamı. Tarih kitaplarına geçecek” dedi. Başkan Trump William Barr’ın kendi döneminde ilk adalet bakanı olmuş olsaydı Rusya soruşturmasının başlatılamayacağını söyledi, “Barr böyle bir soruşturmayı anında durdururdu” ifadelerini kullandı.

Eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, 2016 yılında Donald Trump başkan seçildikten sonra Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında FBI’a yalan söylemekle suçlanmış, 3 yıldır devam eden davada Flynn önce suçunu kabul edip savcılıkla işbirliği yapmış ancak daha sonra itirafını geri çekmişti.

Başkan Trump Flynn davasının düşürülmesine ilişkin Perşembe günü ilk yaptığı açıklamada da Flynn’in masum olduğunu vurgulamış, Obama yönetimi yetkililerini Flynn’i hedef almakla suçlayarak “Umarım çok büyük bir bedel ödenir” demiş, Flynn soruşturması için “vatan hainliği” ifadesini kullanmıştı.

Adalet Bakanlığı’nın bu adımından kısa bir süre önce, Rusya soruşturmasını yürüten Robert Mueller’ın ekibinden deneyimli savcı Brandon Van Grack davadan çekilmiş, bu da savcının bakanlıkla görüş ayrılığı yaşadığı şeklinde yorumlanmıştı.

Adalet Bakanı William Barr, Flynn hakkında yürütülen soruşturmanın soruşturulması için savcı Jeff Jensen’ı görevlendirmiş, bu süreçte adalet bakanlığı Flynn’in avukatlarına FBI yazışmalarını ve üst düzey bir FBI yetkilisinin elle yazılmış notunu iletmişti. Söz konusu notta “Bizim amacımız ne? Gerçek/kabullenme mi yoksa yargılanması veya kovulması için yalan söylemesini sağlamak mı?” yazılıydı.

Flynn neyle suçlanıyordu?

Başka belgeler de FBI’ın Flynn ile yaptığı mülakattan önce kendisinin Rusya’nın yönlendirmesiyle hareket edip etmediğine ilişkin soruşturmayı düşürmeye hazır olduğunu gösteriyordu. Ancak o dönem Beyaz Saray Flnn’in Rus Büyükelçi ile yaptırım konusunu görüşmediği konusunda ısrarcı olunca, FBI yetkilileri Flynn’in Rus diplomatla yaptığı görüşmenin içeriğinden daha çok endişe duymaya başlamış ve soruşturmayı sürdürmüştü. Bu kapsamda da iki FBI görevlisi 24 Ocak 2017’de Beyaz Saray’da Michael Flynn’in ifadesini almıştı.

Michael Flynn, Mueller’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan ilk isimlerden biriydi. Flynn, 2017 Aralık ayında, Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı görüşmenin içeriği konusunda yalan söylediğini itiraf etmişti.

