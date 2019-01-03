Trump'tan Afganistan açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan konusunda "Generallerimize istedikleri tüm parayı verdim ancak Afganistan'da iyi iş çıkaramadılar." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısında soruları yanıtladı.

- "Mattis'i kovdum"

Afganistan'a ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Generallerimize istedikleri tüm parayı verdim ancak Afganistan'da iyi iş çıkaramadılar. Afganistan'da 19 yıl savaştılar." dedi.

Eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in 700 milyar dolarlık savunma bütçesinden dolayı kendisine teşekkür ettiğini hatırlatan Trump, "Ancak o benim için ne yaptı, Afganistan'da ne yaptı? Çok iyi değildi. Afganistan'da yaptıklarından memnun değilim ve olmamam gerekir." dedi.

Mattis'in daha önce eski Başkan Barack Obama tarafından görevden alındığını belirten Trump, "Aslında ben de öyle yaptım. Sonuç istiyorum." diye konuştu.

Afganistan'da ilerisi için ne yapmayı planladığına ilişkin bir soruya Trump, "Doğru olan bir şeyler yapacağız. Taliban'la, çok başka kimselerle de konuşuyoruz. 'Hindistan' dediniz. Hindistan orada, Rusya orada. Rusya Sovyetler Birliği idi Afganistan onları Rusya yaptı, çünkü Afganistan'da savaşırken iflas ettiler. Diğer ülkelere bakın. Pakistan orada. Onlar savaşmalı." yanıtını verdi.