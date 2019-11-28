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Trump'tan Afganistan’a Sürpriz Ziyaret

28.11.2019 22:57 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump ABD askerlerini sürpriz ziyaret için ilk kez Afganistan’a gitti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine Şükran Günü’nde hitap eden Trump Taleban’la müzakerelerin yeniden başladığını söyledi. “Askerleri eve getirme” vaadine gönderme yaptı, “O gün çok yakın” dedi

Trump'tan Afganistan’a Sürpriz Ziyaret

Başkan Donald Trump ABD askerlerini sürpriz ziyaret için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Afganistan’a gitti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine Şükran Günü’nde hitap eden Trump Taleban’la müzakerelerin yeniden başladığını söyledi. “Askerleri eve getirme” vaadine gönderme yaptı, “O gün çok yakın” dedi.

Trump’a Afganistan ziyaretinde ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ve küçük bir danışman grubu eşlik ediyor. First Lady Melania Trump’ın Afganistan ziyaretinde Başkan’a eşlik etmediği belirtildi.

Trump, Şükran Günü vesilesiyle 500 ABD askerine hindi yemeği servis etti. Kendisiyle selfie çektirmek askerlerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine hitap eden Trump, askerlere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bagram Üssü’nde askerlere hitap eden Trump IŞİD’le mücadelede sağlanan ilerlemeyi övdü. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyonda yaralanan ve geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da ağırlanan Conan adlı köpeği de bir kez daha gündeme getirdi.

Trump Suriye’den çekilme kararını savundu ancak bölgedeki petrol tesislerinin korunması amacıyla yeterli sayıda asker bıraktığı konusunda da güvence verdi.

Başkan Trump seçim kampanyası kapsamında “askerleri eve getirme” vaadine de gönderme yaptı, “O gün çok yakın” dedi. “Umarım bir dahaki Şükran Günü’nde ABD’de birlikte oluruz” dedi. Trump’ın ABD askerlerine hitabı sırasında platformda Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani de vardı.

Afganistan ziyareti kapsamında Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile bir araya gelen Trump Taliban’ın anlaşma yapmak istediğini, başta ateşkese karşı çıktıklarını ancak şimdi ateşkes istediklerini söyledi. Son altı ayda büyük ilerleme sağlandığını belirten Trump, Afganistan’da şu anda yaklaşık 14 bin olan asker sayısını 8600’a çekmeyi umduğunu belirtti.

Trump’ın ziyareti geçtiğimiz hafta Washington ve Kabil arasında barış görüşmelerinin yeniden başlamasına ilişkin beklentileri arttıran mahkum değişiminin ardından geldi.

Başkan Trump’ın Afganistan ziyaretini ABD basını adına takip eden “pool” kaynağın haberine göre, Trump’ın Irak ziyaretinin aksine Afganistan ziyaretinde Trump’ın sloganı olan “Make America Great Again” (Amerika'yı Tekrar Güçlü Yap) sloganının yazılı olduğu şapkalar yoktu.

Haberde Trump’ın Afganistan ziyaretinde büyük ölçüde siyasetten uzak durduğu ve hakkındaki azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ya da İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff’in adını telaffuz etmediğine dikkat çekildi.

Trump’ın Afganistan ziyareti Başkan’ın ABD silahlı kuvvetlerini siyasileştirdiğine yönelik eleştirilerin dile getirildiği bir döneme denk geldi.

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