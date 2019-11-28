Trump'tan Afganistan’a Sürpriz Ziyaret

Başkan Donald Trump ABD askerlerini sürpriz ziyaret için başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana ilk kez Afganistan’a gitti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine Şükran Günü’nde hitap eden Trump Taleban’la müzakerelerin yeniden başladığını söyledi. “Askerleri eve getirme” vaadine gönderme yaptı, “O gün çok yakın” dedi.

Trump’a Afganistan ziyaretinde ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien ve küçük bir danışman grubu eşlik ediyor. First Lady Melania Trump’ın Afganistan ziyaretinde Başkan’a eşlik etmediği belirtildi.

Trump, Şükran Günü vesilesiyle 500 ABD askerine hindi yemeği servis etti. Kendisiyle selfie çektirmek askerlerle fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Bagram Hava Üssü’nde ABD askerlerine hitap eden Trump, askerlere hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Bagram Üssü’nde askerlere hitap eden Trump IŞİD’le mücadelede sağlanan ilerlemeyi övdü. IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyonda yaralanan ve geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da ağırlanan Conan adlı köpeği de bir kez daha gündeme getirdi.