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Trump’tan Almanya’ya savunma harcaması eleştirisi

21.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Pandemi döneminde ilk kez seçim mitingi düzenleyen ABD Başkanı Trump Almanya'yı, savunma harcamalarının yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Trump’tan Almanya’ya savunma harcaması eleştirisi

Trump, Almanya'nın NATO'ya bir milyar dolar borcu olduğunu savundu.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, pandemi döneminde ilk kez bir seçim mitingi düzenledi.

Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde yapılan seçim mitinginde, Almanya'yı eleştirdi. Yaklaşık 10 bin Amerikan askerini ülkeden çekme kararını savunan Trump, Berlin’in son 25 yılda yapılan savunma harcamaları nedeniyle NATO’ya "bir milyar dolar" borçlu olduğunu öne sürdü.

Almanya'nın NATO katkı payının yetersiz olduğu eleştirisini uzun süredir sürekli dile getiren Trump, Başbakan Angela Merkel’i eleştirerek kendisinin bu konudaki taahhütlerini yeterli bulmadığını söyledi. Merkel'in savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılanın yüzde 2'sine çıkarma hedefini 2030 ya da 2032’ye kadar gerçekleştirmeyi ümit ettiklerini söylediğini, kendinin ise "Hayır Angela, bu işe yaramaz" cevabını verdiğini belirten Trump, ayrıca Almanya Başbakanı'na "Peki son 25 yıl ve bize borçlandığınız tüm para ne olacak?" diye sorduğunu aktardı. ABD Başkanı, geçen hafta Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini resmen açıklamıştı.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz projesini de eleştiren Trump, "Almanya’yı Rusya’dan korumalıyız. Ne var ki Almanya Rusya’ya yepyeni bir doğalgaz boru hattından gelen enerji için milyarlarca dolar ödüyor" diye konuştu.

George Floyd cinayeti

George Floyd'un bir polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ve ülkenin dört bir yanına yayılan ırkçılık karşıtı gösteriler hakkında da konuşan Trump'ın, 1,5 saatlik mitingte Floyd’un adını hiç anmaması dikkat çekti.

Öte yandan söz konusu gösterilerle ilgili olarak Başkan'ın eleştirilerinin hedefinde yine Demokratlar vardı. Trump, "Eğer Demokratlar kazanırsa, isyankarların sorumlu pozisyonlara geleceğini ve kimsenin güvende olmayacağını" öne sürerek, göstericilere atfen, "Bizim mirasımızı yıkmak istiyorlar ki onun yerine kendi baskıcı rejimlerini kurabilsinler. Polis birimlerimizin finansal kaynaklarını kesmek ve (bu birimleri) lağvetmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Mitingine katılanlara hitaben, "savaşçı" ifadesini kullanan Trump, basının insanları mitinge katılmamaları için korkutmaya çalıştığını öne sürerek, "Sessiz çoğunluğun her zamankinden daha güçlü olduğunu" dile getirdi. Başkan Trump'ın Tulsa kentindeki mitingine binlerce kişinin katılmasına rağmen, 19 bin kişi kapasiteli spor ve etkinlik salonunda çok sayıda koltuğun boş kaldığı görüldü.

dpa,Reuters / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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