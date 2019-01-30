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Trump’tan Amerikan İstihbaratına Sert Tepki

30.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

Başkan Trump, Kuzey Kore’nin nükleer programından vazgeçmeyeceği değerlendirmesinde bulunan, İran’ın da ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmaya şu an için uyduğunu belirten Amerikan istihbarat yetkililerine sert tepki gösterdi

Trump’tan Amerikan İstihbaratına Sert Tepki

Başkan Donald Trump, Amerikalı istihbarat yetkililerinin dün Senato’da katıldıkları oturumda İran ve Kuzey Kore konusunda dile getirdikleri görüşlere karşı çıktı. Trump, Kuzey Kore’nin nükleer programından vazgeçmeyeceği değerlendirmesinde bulunan, İran’ın da ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmaya şu an için uyduğunu belirten istihbarat yetkililerine sert tepki gösterdi. Başkan Trump, Kuzey Kore konusunda “İlerleme sağlıyoruz” dedi, İran konusunda ise istihbarat yetkililerini “Pasif ve saf” olmakla suçladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, CIA Başkanı Gina Haspel ve FBI Direktörü Christopher Wray, Senato İstihbarat Komisyonu’nda senatörlerin sorularını cevaplamış, Kuzey Kore’den İran’a, Rusya ve Çin’den Venezuela’ya kadar değerlendirmelerde bulunmuştu.

CIA Başkanı Gina Haspel ve Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats oturum sırasında İran konusunda yaptıkları değerlendirmede İran’ın şu an için ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmaya uyduğunu dile getirmiş, Gina Haspel “Şu an için teknik olarak anlaşmaya uyuyorlar ancak kendi aralarında anlaşmadan sağlamayı umdukları faydayı alamadıkları için bunu aralarında tartıştıklarını görüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

İstihbarat yetkililerinin birçok konuda yaptıkları değerlendirmeler ABD basınında, istihbarat yetkilileriyle ve Başkan Trump arasında bir görüş birliği olmadığı şeklinde yorumlandı.

Başkan Trump Kuzey Kore konusunda da Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats’un yaptığı değerlendirmeye karşı çıktı. “Kuzey Kore ile ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi. Füze denemesi yapmıyorlar, (Kore Savaşı sırasında ölen) askerlerin naaşları geliyor, rehineler geri geliyor. Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması şansı var” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore konusunda ne olacağını zamanın göstereceğini belirten Trump “Önceki dönemin sonunda ilişkiler korkunçtu. Çok kötü şeyler olmak üzereydi. Şimdi ise durum çok farklı. Kim Jong Un ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İlerleme sağlanıyor-büyük fark var!” diye yazdı.

ABD Başkanı Trump istihbarat yetkililerine yönelik en sert eleştirisini İran konusunda dile getirdi. “İstihbarat camiası iş İran kaynaklı tehlikelere gelince aşırı derecede pasif ve naif oluyorlar gibi görünüyor. Haksızlar. Ben Başkan olduğumda İran bütün Ortadoğu’da ve o bölgenin de ötesinde sorunlara yol açıyordu. Berbat nükleer anlaşma sonlandığından bu yana, artık ÇOK farklılar, ama potansiyel bir tehlike ve çatışma kaynağı... Füze denemesi yapıyorlar (Geçen hafta) ve uçurumun kenarına iyice yaklaşmış durumdalar. Ekonomileri çöküyor, ellerini bağlayan tek şey bu. İran’a dikkat edin. Belki de istihbaratçılar yeniden okula dönmeli” sözleriyle eleştirdi.

İstihbarat yetkilileri dünkü oturumda IŞİD’in Irak ve Suriye’de binlerce savaşçısı ve dünya çapında da 12 şebekesi olduğunu belirtmiş, örgütün hala saldırı kapasitesine sahip olduğunu vurgulamıştı. Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarından tamamen vazgeçmesinin olası olmadığını, nükleer silahların rejimin ayakta kalması için kritik önemde olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Trump istihbarat yetkililerini Twitter üzerinden de eleştirdi. IŞİD’le mücadele konusunda “Ben Başkan olduğumda, IŞİD Suriye’de kontrolden çıkmış, her yere saldırıyordu. O zamandan bu yana özellikle son 5 hafta içinde büyük ilerleme sağlandı. Hilafet yakında yok edilecek. Bu 2 yıl önce düşünülemezdi” diye yazdı.

Trump, Taleban ve Amerika arasında barış müzakerelerinin sürdüğü Afganistan’a da değindi. “Afganistan’da 18 yıldır devam eden çatışmaların ardından müzakereler iyi gidiyor. Çatışmalar sürüyor ama Afganistan halkı bu bitmek bilmeyen savaşta artık barış istiyor. Görüşmelerin başarılı olup- olmayacağını yakında göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Afganistan’daki taraflar bu hafta, ilke anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

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