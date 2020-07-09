Trump’tan Anayasa Mahkemesi Kararına Sert Tepki

Başkan Trump mahkemelerin kendisine saygı göstermediğini savunarak ABD’de yargının kendisine karşı eşit muamele göstermediğini ima etti. ‘’Mahkemeler geçmişte herkese saygı gösterdi ama BANA göstermiyor’’ diye yazdı.

Trump Twitter’da peş peşe paylaştığı mesajlarında, Anayasa Mahkemesi’nin dava dosyasını alt mahkemeye gönderdiğini belirtti. Vergi beyanları ve mali kayıtlarıyla ilgili başlatılan hukuk sürecinin siyasi olduğunu savundu. 2016’daki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturmasına atıfta bulunan Trump, ‘’Mueller Cadı Avı’nı kazandım, diğerlerini de. Şimdi de siyaseten yozlaşmış New York’la mücadelemi sürdürmek zorundayım. Bu Başkanlığa ve Yönetime haksızlık’’ ifadelerini kullandı.

Trump, Obama yönetimini de hedef alarak, ‘’Bir önceki yönetim tamamen yozlaşmıştı. Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil. Seçim kampanyamı gizlice dinleyip takip ettiler ve YAKALANDILAR. Onlara hiçbir şey olmadı. Üstelik bu suç ben daha seçilmeden önce işlendi. Bunu herkes biliyor ama hepsi korkudan donup kalmış. Ne Cumhuriyetçi Senato Adalet Komisyonu, ne Adalet Bakanlığı, ne FBI. Kimse hiçbir şey yapmadı’’ dedi.

Eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe ve Eski FBI Başkanı James Comey’nin de sonuna kadar suçlu olduğunu ancak buna rağmen hiçbir şey yapılmadığını yazan Trump, ‘’Obama ve Biden’ı hazırlıksız yakala ama hiçbir şey olmasın. 3 yıl devam eden 45 milyon dolarlık Mueller aldatmacası başarısız oldu. Demokratlar şimdi her şeyi siyaseten yozlaşmış, herkesin ayrılmasıyla dağılan New York’a gönderiyorlar. İkinci, üçüncü, dördüncü defa denemek için’’ ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi’nin başka hiçbir Başkan için vermeyeceği bir karar aldığını savunan Başkan Trump, ‘’Bu, yargı suistimalidir. Kampanyam sırasında karşı tarafı casusluk yaparken yakaladık. ABD tarihinin en büyük siyasi suçu ve skandalı ve hiçbir şey yapılmıyor. Buna rağmen ben başkanlığım ilk üç buçuk yılında diğer başkanlardan daha çok iş yaptım’’ sözleriyle Twitter mesajlarını tamamladı.

