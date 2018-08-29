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Trump’tan Ara Seçim Öncesi ‘Şiddet’ Uyarısı  

29.08.2018 18:19 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın hafta içinde Evanjelist liderlerle kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmede,  ara seçimlerde Demokratların Kongre’de çoğunluğu ele geçirmesi halinde sol eğilimli grupların şiddete yöneleceği konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Trump’tan Ara Seçim Öncesi ‘Şiddet’ Uyarısı  

Trump önceki gün, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Beyaz Saray’da Evanjelist liderleri akşam yemeğinde ağırlamıştı. Yemeğin basına kapalı kısmında konuşulanlara ilişkin bazı bilgiler Amerikan basınına sızdı.

New York Times gazetesi ve NBC televizyonuna göre Trump görüşmede, “Yaptığımız her şeyi, kazanımlarımızı yerle bir edecekler. Bunu da hızlı bir şekilde ve şiddete yönelerek yapacaklar” dedi. Amerikan Başkanı, faşizm karşıtı sol eğilimli grup olan ve gösterilerinde tamamen siyah giyinen “Antifa” hareketine de değinirken, “Antifa gibi gruplar şiddet eğilimli gruplar” ifadesini kullandı.

Amerikan basınına göre, Evanjelist liderlerle görüşmesinde Trump Kasım seçimlerinin önemine değindi, ara seçimi ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü konusunda bir referandum olarak niteledi. Trump Evanjelist liderlere “Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmekten sadece bir seçim uzaktasınız” mesajını verdi.

Antifa nedir?

Anti-faşist ifadesininin kısaltılmış hali Antifa adını taşıyan sol eğilimli grup aşırı sağ eğilimli ideolojiye karşı duran ve sık sık da aşırı sağcı göstericilerle çatışan aşırı solculardan oluşuyor.

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde geçen yıl beyazların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı gruplar gösteri düzenlemiş, bu grup karşıt grubun eylemcileriyle karşı karşıya geldiğinde olayların kontrolden çıkması sonrası sol eğilimli bir gösterici hayatını kaybetmişti. Olaylar sonrası Trump her iki tarafı da suçlamış, aşırı sağcıları yeterince güçlü bir dille kınamadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Charlottesville olaylarının bu yılki yıldönümünde de 20-30 kadar aşırı sağcı gösterici başkent Washington’da eylem yapmış, faşizm karşıtı grupların gösterisine katılanların sayısı ise binleri bulmuştu. Trump olayların yıldönümü öncesinde Twitter’dan yaptığı açıklamada tüm gruplara itidal çağrısı yapmış, “her tür ırkçılığı ve şiddet eylemini kınıyorum” ifadesini kullanmıştı.

Evanjelist desteği ara seçim öncesi önemli

Amerika’da 6 Kasım’da yapılacak kongre seçimlerinde, Temsilciler Meclisi’nin 435 üyesi ve 100 sandalyeli Senato’nun 35 üyesi ve 36 eyaletin de valisi belirlenecek. Şu anda Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde.

Evanjelist Hristiyanlar Amerikan Başkanı Donald Trump’ın seçmen tabanının çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Beyaz evanjelistlerin yaklaşık yüzde 81’i 2016’daki başkanlık seçimlerinde Trump’a oy vermişti.

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