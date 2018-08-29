Trump’tan Ara Seçim Öncesi ‘Şiddet’ Uyarısı  

Trump önceki gün, Kasım ayında yapılacak Kongre seçimleri öncesinde Beyaz Saray’da Evanjelist liderleri akşam yemeğinde ağırlamıştı. Yemeğin basına kapalı kısmında konuşulanlara ilişkin bazı bilgiler Amerikan basınına sızdı.

New York Times gazetesi ve NBC televizyonuna göre Trump görüşmede, “Yaptığımız her şeyi, kazanımlarımızı yerle bir edecekler. Bunu da hızlı bir şekilde ve şiddete yönelerek yapacaklar” dedi. Amerikan Başkanı, faşizm karşıtı sol eğilimli grup olan ve gösterilerinde tamamen siyah giyinen “Antifa” hareketine de değinirken, “Antifa gibi gruplar şiddet eğilimli gruplar” ifadesini kullandı.

Amerikan basınına göre, Evanjelist liderlerle görüşmesinde Trump Kasım seçimlerinin önemine değindi, ara seçimi ifade özgürlüğü ve din özgürlüğü konusunda bir referandum olarak niteledi. Trump Evanjelist liderlere “Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmekten sadece bir seçim uzaktasınız” mesajını verdi.

Antifa nedir?

Anti-faşist ifadesininin kısaltılmış hali Antifa adını taşıyan sol eğilimli grup aşırı sağ eğilimli ideolojiye karşı duran ve sık sık da aşırı sağcı göstericilerle çatışan aşırı solculardan oluşuyor.