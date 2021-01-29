HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump’tan Ara Seçimlerde Cumhuriyetçiler’e Destek Sözü

Trump’tan Ara Seçimlerde Cumhuriyetçiler’e Destek Sözü

29.01.2021 03:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump’tan Ara Seçimlerde Cumhuriyetçiler’e Destek Sözü

Eski Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile görüştü. Seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamaya göre Trump, 2022 Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi için birlikte çalışma sözü verdi

Eski Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ile görüştü. Seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamaya göre Trump, 2022 Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi için birlikte çalışma sözü verdi.

McCarthy’nin 6 Ocak’ta destekçilerinin Kongre binasına saldırmasında Trump’ın da sorumluluğu olduğunu söylemesi eski başkanın tepkisini çekmişti.

McCarthy daha sonra geri adım atarak Trump’ın saldırıyı kışkırttığını düşünmediğini söylemişti.

İki isim Trump’ın yaşadığı Florida’daki Mar-a-Lago golf kulübünde bir araya geldi.

Donald Trump, Temsilciler Meclisi’nin 13 Ocak’ta hakkındaki azil tasarısını kabul etmesinin ardından gelecek ay Senato’da yargılanacak. Demokratlar Trump’ı Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmayla isyana teşvik etmekle suçluyor. Trump 3 Kasım seçimlerinin ardından seçimlerde usulsüzlük yapıldığını ve Demokrat Joe Biden’ın zaferinin haksız olduğunu öne sürmüştü.

Danışmanları Trump’ın son zamanlarda Cumhuriyetçi Parti’ye alternatif Vatansever Parti adında bir parti kurmayı planladığını belirtmişti. Bunun seçim sonuçlarına yansımasının Cumhuriyetçiler açısından olumsuz olacağı sanılıyor.

Ancak Trump’ın seçim kampanyası ekibi tarafından paylaşılan Trump-McCarthy toplantısıyla ilgili açıklama, eski başkanın en azından şimdilik yeni parti kurma fikrini bir kenara bıraktığını gösteriyor. Açıklamada iki ismin 2022 seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde kontrolu ele geçirmesine odaklandıkları belirtildi.

Açıklamada görüşmenin “çok iyi ve dostça” geçtiği de kaydedildi.

Cumhuriyetçiler Kasım ayında yapılan seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde koltuk kazanarak Demokratlar’ın çoğunluğunu zayıflatmıştı. Şu anda Meclis’te 221 Demokrat ve 211 Cumhuriyetçi temsilci yer alıyor.

McCarthy de yaptığı açıklamada Trump’ın 2022 seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’yu alması için çalışmaya kararlı olduğunu belirtti ve Demokratlar’ı artık sivil bir vatandaş olan Trump hakkında azil kararı almakla suçladı.

McCarthy, “Birleşik bir muhafazakar hareket vatandaşlarımızın bağını güçlendirecek ve ülkemizin temellerinin üzerine kurulduğu özgürlüklerimizi pekiştirecek” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Fransa'dan korkutan mutasyon açıklaması!Fransa'dan korkutan mutasyon açıklaması!
Sürat Kargo çağrı merkezine nasıl erişilir?Sürat Kargo çağrı merkezine nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

'Orgazm' itirafı herkesi şaşırttı

'Orgazm' itirafı herkesi şaşırttı

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

Antalya'da taciz şüphelisine meydan dayağı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı

Fransa'dan korkutan mutasyon açıklaması!

DSÖ ekibi Vuhan'da! Hastane, laboratuvar ve pazar yerleri ziyaret edilecek

DSÖ ekibi salgının başladığı yerde

KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı

KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde kapanma kararı alındı

Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu ABD'de de görüldü

Kovid-19'un Güney Afrika'da ortaya çıkan mutasyonu ABD'de de görüldü

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Çin’de 650 gramla dünyaya gelen minik maymuna rekor beğeni

Çin’de 650 gramla dünyaya gelen minik maymuna rekor beğeni

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.