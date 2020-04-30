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Trump’tan Aşı İçin “Işık Hızı Ötesi Operasyonu”

30.04.2020 21:42 | Son Güncelleme

Başkanı Donald Trump “Işık Hızı Ötesi Operasyonu” adını verdikleri bir programı hayata geçirerek aşı çalışmalarına hız kazandırmayı planladıklarını açıkladı

Trump’tan Aşı İçin “Işık Hızı Ötesi Operasyonu”

Başkanı Donald Trump “Işık Hızı Ötesi Operasyonu” adını verdikleri bir programı hayata geçirerek aşı çalışmalarına hız kazandırmayı planladıklarını açıkladı.

Oval Ofis’te gazetecilere konuşan ABD Başkanı, virüse karşı en hızlı şekilde aşı geliştirilmesini sağlayacak projenin başında bizzat kendisinin bulunduğunu söyledi.

Başkan Trump, aşı için elimizden geleni yapacağız derken “umarım bir aşı yapabilir ve bunu daha önce hiç görmediğiniz bir hızda takip ederiz” diye konuştu. Işık Hızı Ötesi Operasyonu adlı aşı çalışmasından kimin sorumlu olduğu sorusuna ise “kim olduğunu biliyorsunuz. Benim, suçlanacak kişi benim” dedi.

2020 sonuna kadar 100 milyon doz aşı hedefine ulaşabilmek için özel sektör hükümet kurumları ve ordu birlikte çalışacak. Yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda güvenilir ve etkili bir aşı geliştirmek için en az 12 aile 18 ay süre gerektiğini açıklamıştı.

Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü (BARDA), Moderna ve Johnson & Johnson ortaklığında yürütülen aşı üretim çalışmalarına 1 milyar dolar destek verileceğini açıklamıştı.

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışı tüm hızıyla sürerken, potansiyel tedavi yöntemleri üzerinde de çalışmalar sürüyor. Son olarak antiviral Remdesivir adlı ilacın Corona hastalarının iyileşme hızını arttırdığı yönünde açıklanan klinik veriler umut yaratmıştı.

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