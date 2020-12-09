Trump'tan “Aşı Önce Amerikalılar’a” Güvencesi

Özel sektörden katkı alınması ve hükümete gerekli teçhizatın üretimini hızlandırma imkanı veren Savunma İmalat Yasası’nın çok etkili bir yasa olduğuna işaret eden Trump, geçmişte de bu yasayı başarılı bir şekilde kullandıklarını belirtti. Trump, Corona virüsü salgınıyla mücadelenin ilk haftalarında da bu konuyu gündeme getirmişti.

Trump’ın aşı geliştirme ve dağıtım sürecinde Amerikalılar’a öncelik verilmesini amaçladığı başkanlık kararnamesini tam olarak yürürlüğe koyacak bir mekanizma bulunmuyor. Bununla birlikte Başkan’ın 1950 tarihli Savunma İmalat Yasası’nı gündeme getirmiş olmasının özellikle altı çiziliyor.

Beyaz Saray’da “Aşı Zirvesi” düzenleyen Başkan Trump, ABD’de üretilen ve hükümetin tedarik ettiği tüm aşıların, başka ülkelere yardım amaçlı verilmeden önce ülke içinde dağıtımını güvence altına alan bir kararnameye imza attı.

Kore Savaşı dönemine uzanan yasa federal hükümete, ulusal bir güvenlik krizi sırasında ihtiyaç duyulan teçhizat ve ürünleri sanayi sektöründen süratle tedarik edebilme yetkisi tanıyor.

İdaresi 2017’de doğal afet ve krizlere bakan Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi’ne (FEMA) devredilen yasaya göre, ABD başkanı, işletmeler ve şirketlerden, gereken teçhizat ve hizmetlere öncelik vermelerini isteyebiliyor. Başkan ayrıca, sanayi sektörüne kritik önem taşıyan teçhizat ve ürünlerin üretimi ve tedarikini hızlandırmak için teşvikler sağlayabiliyor.

Aşı zirvesi ve başkanlık kararnamesi, Corona aşısının geliştirilme ve dağıtım sürecini hızlandırmayı amaçlıyor ancak bu süreçte, seçimleri kaybeden Trump yönetiminin siyasi nüfuz kazanma çabası olarak da değerlendiriliyor.

Kasım ayındaki seçimleri kazanan Joe Biden ve yeni ekibi, Beyaz Saray’daki bu zirveye davet edilmedi. Aşı üretimi ve dağıtımını 20 Ocak’tan itibaren göreve resmen başlayacak olan Biden yönetimi devralacak.

Zirveye neden Biden ekibini çağırmadığı sorulan Trump, seçimde yaygın hile yapıldığı iddialarını yineledi, seçimi kaybetmediğini savundu. Trump, “Bir sonraki yönetimin kimde olduğunu göreceğiz. Çekişmeli eyaletlerde biz kazandık ve feci şeyler yaşandı” diyen Trump sözlerini, “Bir sonraki yönetim kimde olursa olsun, bizim yapmayı başardıklarımızdan gerçekten yarar sağlayacak. Umarım bir sonraki yönetim Trump yönetimi olur” şeklinde sürdürdü.