Trump'tan Assange sorusuna kaçamak yanıt

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanması hakkında, "Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu benim işim değil." ifadesini kullandı.

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 yıl önce "Wikileaks'e aşığım" yorumu nedeniyle eleştirileri üzerine çeken Trump'a bir gazeteci, Assange'ın tutuklandığını anımsatarak, "Wikileaks'i hala seviyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump, soruya, "Wikileaks hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bu benim işim değil." yanıtını verdi.

"Assange ile ilgili yapılması gereken şeyler olduğunu biliyorum." diyen Trump, bu konuyla Adalet Bakanı William Barr'ın ilgileneceğinin altını çizdi.

Trump'ın yanıtı Amerikan basınında, "Trump, Assange sorusuna kaçamak yanıt verdi." yorumuna yol açtı.

- Wikileaks ve 2016 seçimleri

2016 başkanlık seçimlerinden birkaç ay önce WikiLeaks, Demokrat Partinin sürücülerinden 20 bin elektronik postayı yayınlamıştı.