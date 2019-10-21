Trump’tan "ateşkes uzatılabilir" sinyali

Trump ayrıca Kürtleri hayat boyu korumaya yönelik bir taahhütte bulunmadıklarını ifade etti.Beyaz Saray’daki kabine toplantısı sonrası gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’deki ateşkesin "bazı çatışmalara rağmen" devam ettiğini söyledi. Trump, beş günlük süresi Salı günü dolacak olan ateşkese ilişkin, "Biraz uzatmaya ihtiyacımız olursa, eminim bu gerçekleşecektir" ifadesini kullandı.

Geride hiçbir Amerikan birliği bırakmak istemediğini de ifade eden ABD Başkanı, birliklerin öncelikle ülkede farklı bölgelere gönderileceklerini ama eninde sonunda "eve döneceklerini" belirtti.

Trump, ilk etapta Suriye’de kalacak az sayıda birliğin bir kısmının bulundukları yerden biraz daha farklı bir noktada, bölgedeki petrolü korumak için görev yapacağını, bir diğer kısmının da Ürdün ve İsrail yakınlarında tamamen farklı bir bölgede konuşlandırılacağını açıkladı. "Bu tamamen farklı bir bakış açısı" diyen Trump, bunun dışında Amerikan askerlerinin bölgede kalması için bir sebep bulunmadığını yineledi.