Trump’tan Avrupa’ya: ‘Ya Para Ödeyin Ya da Kendinizi Koruyun’

Başkan Donald Trump Fransa’da katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. yıldönümü etkinliklerinin ardından ülkesine döner dönmez sosyal medyada Avrupa’ya yönelik eleştirel mesajlar paylaştı.

Trump, önce dünya liderleriyle görüşmelerinde başarı sağlandığını belirtti ancak “Amerika’ya hem askeri hem de ticari alanda adilce davranılması gerektiği ama böyle davranılmadığı gerçeğini dile getirmenin hiçbir zaman kolay olmadığını” belirtti.

“Amerika’nın diğer ülkelerin askeri savunması için yüz milyarlarca dolar ödediğini ve aynı ülkelerle ticarette yüz milyarlarca dolar kaybettiğini” belirten Trump, mesajında şöyle yazdı:

“Onlara bu durumun böyle devam edemeyeceğini söyledim. Bu her zaman Amerika’ya saçma şekilde adaletsiz oldu. Diğer ülkeleri korumak için çok büyük miktarda para harcanıyor ve biz hiçbir şey almıyoruz, sadece ticari açıklar ve kayıplar. Bu zengin ülkelerin, Amerika’ya, ya sağladığı büyük askeri korumanın karşılığını ödemesinin ya da artık kendi kendilerini korumalarının zamanı geldi. Ticaret adil ve özgür olmalı.”