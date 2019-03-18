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Trump’tan Aylar Önce Ölen McCain’e Eleştiri

18.03.2019 00:00 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain’i özel savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasını başlatmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle eleştirdi

Trump’tan Aylar Önce Ölen McCain’e Eleştiri

Başkan Donald Trump yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain’i özel savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasını başlatmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Trump, McCain’i Obamacare’i Senato’da verdiği oyla kurtarması gerekçesiyle de eleştirdi.

Trump’ın yorumlarına McCain’in kızı Meghan McCain ve diğer bazı Kongre üyelerinden tepki geldi.

Meghan McCain, kimsenin Trump’a babasına olan sevgiyi göstermeyeceğini kaydetti.

McCain’in Senato’daki en yakın arkadaşlarından ve günümüzde Trump’a da yakın isimlerden olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, McCain’in zor koşullarda onurlu şekilde ülkesine hizmet ettiğini kaydetti ve hizmetlerinin değiştirilemeyeceğini ya da küçültülemeyeceğini belirtti.

Demokrat Senatör Chris Coons da Trump’ı özür dilemeye çağırdı.

Trump twitter mesajında McCain’in Donanma Akedemisi’nde sonuncu olduğunu belirtmiş ve McCain’in 2016 seçim kampanyasıyla ilgili dosyayı medyaya gönderek 8 Kasım’daki seçimlerden önce yayınlanmasını umduğunu belirtmişti.

Trump’ın suçlamalarının gerçeği yansıttığı pek söylenemez. McCain sınıfında beşinciydi. Ayrıca McCain Trump’ın seçim kampanyasıyla ilgili dosyayı Trump seçildikten 10 gün sonra öğrenmişti. McCain’in dosyayı basına sızdırdığına dair de bir kanıt bulunmuyor. McCain dosyayı Federal Soruşturma Bürosu FBI’ya vermişti.

Trump, kendi seçim kampanyasıyla Rusya arasında 2016 seçim sürecinde bir işbirliği olup olmadığını araştıran Mueller’ın soruşturmasını “cadı avı” olarak niteliyor.

Amerikan medyası Mueller’ın raporunu kısa süre içinde Adalet Bakanlığı’na sunabileceğini kaydediyor.

Raporun kamuoyun açıklanıp açıklanmayacağı ya da ne kadarının açıklanacağı merak konusu.

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