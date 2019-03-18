Trump’tan Aylar Önce Ölen McCain’e Eleştiri

Başkan Donald Trump yaklaşık 7 ay önce hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain’i özel savcı Robert Mueller’ın Rusya soruşturmasını başlatmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle eleştirdi. Trump, McCain’i Obamacare’i Senato’da verdiği oyla kurtarması gerekçesiyle de eleştirdi.

Trump’ın yorumlarına McCain’in kızı Meghan McCain ve diğer bazı Kongre üyelerinden tepki geldi.

Meghan McCain, kimsenin Trump’a babasına olan sevgiyi göstermeyeceğini kaydetti.

McCain’in Senato’daki en yakın arkadaşlarından ve günümüzde Trump’a da yakın isimlerden olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, McCain’in zor koşullarda onurlu şekilde ülkesine hizmet ettiğini kaydetti ve hizmetlerinin değiştirilemeyeceğini ya da küçültülemeyeceğini belirtti.

Demokrat Senatör Chris Coons da Trump’ı özür dilemeye çağırdı.

Trump twitter mesajında McCain’in Donanma Akedemisi’nde sonuncu olduğunu belirtmiş ve McCain’in 2016 seçim kampanyasıyla ilgili dosyayı medyaya gönderek 8 Kasım’daki seçimlerden önce yayınlanmasını umduğunu belirtmişti.